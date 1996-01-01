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Ответ кризису

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дефицит федерального бюджета-2010 не позволит поддержать многие из расходных статей, прямо или косвенно касающихся местного самоуправления. О том, как минимизировать негативные последствия финансово-экономического кризиса на уровне местного самоуправления, шла речь на Совете Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), который состоялся в Артеме.

Доходы госбюджета в будущем году по прогнозу снизятся на 18%. Соответственно практически на четверть снижается доля трансфертов на софинансирование местных социальных программ и бюджетов развития, в том числе, например, по линии Фонда реформирования ЖКХ. Значительно секвестрируются расходы и субъектов РФ на поддержку муниципалитетов. В самоуправлениях уже готовят "негативу" собственные способы противодействия.

С помощью видеоконференции дальневосточные мэры смогли пообщаться с мэром Новосибирска, президентом АСДГ Владимиром ГОРОДЕЦКИМ. Он рассказал об аналитической учетной системе, которая позволяет оперативно контролировать составляющие доходной части муниципального бюджета. Например, система продемонстрировала, что в нынешних обстоятельствах не срабатывает прогноз пополнения бюджета за счет приватизации и продажи земельных участков под строительство. В качестве антикризисного шага мэрия подписала соглашения по кредитованию выкупа городской собственности с 11 банками. Процесс приватизации существенно ускорился. И до конца года город получит дополнительно не менее 1 млрд руб.

Есть интересный опыт и в Артеме. С населением чуть более 100 тыс. человек город-спутник Владивостока славится своей стабильностью. В прошлом году на территории округа освоено 1721,4 млн руб. инвестиций. Муниципалитет сумел с полной отдачей реализовать возможности, заложенные в законодательстве об основах местного самоуправления, объяснил составляющие успеха глава городского округа Владимир НОВИКОВ.

Опыт опытом, но есть проблемы, которые нельзя перекладывать на плечи муниципалитетов. И участники форума настойчиво предлагали включить в решение Совета АСДГ требования к федеральным властям по сохранению господдержки реформирования ЖКХ, улучшения жилищных условий малоимущих граждан.

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