Суда придут из Благовещенска

Губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО на заседании межведомственной правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса вновь поднял вопрос о строительстве на Благовещенском судостроительном заводе малых рыболовецких сейнеров.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, предложение губернатора встретило одобрение, и проекту была обещана федеральная финансовая помощь. По словам Олега Кожемяко, до конца 2010 года в Благовещенске будет построено 10 судов, на которые уже есть покупатели. "Реализация данного проекта в перспективе позволит полностью удовлетворить потребности дальневосточных рыбаков в данном виде морского флота", – уверен губернатор.