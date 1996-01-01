Аэропорты поддержит центр

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН пообещал, что в следующем году на уровень федерального управления будут переданы аэропорты Камчатки и Чукотки.

"К настоящему моменту на уровень федерального управления мы взяли все 30 аэродромов Якутии. Несмотря на дополнительную нагрузку для бюджета, мы рассчитываем, что этот проект станет "пилотным" для реализации подобных планов и на других направлениях. На его примере рассматривается не просто вопрос дотирования перевозок, мы намерены взять на себя содержание аэродромной сети тех регионов, где воздушный транспорт является единственным видом сообщения с "материковой частью" страны, – сообщил министра транспорта журналистам. – Опираясь на довольно успешный опыт с Якутией, уже в 2010 году мы готовы взять на себя еще два региона – это Камчатка и Чукотка. Как только мы получим согласование Минэкономразвития и Минфина, общий объем дотаций из федерального бюджета на аэродромную сеть составит около 1-1,2 млрд рублей в год, что обеспечит поддержание аэродромной инфраструктуры на должном уровне", – сообщил он.

Кроме того, по словам министра, в 2010 году планируется начать льготные перевозки внутри Дальневосточного региона. "Это возможность жителям Камчатки, Чукотки, Якутии и Магадана отдыхать во Владивостоке. У нас уже есть предварительное согласие с правительством, чтобы сделать доступными подобные авиационные маршруты внутри региона к местам отдыха", – заявил Игорь Левитин.