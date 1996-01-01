Юрий Привалов получил "портфель" в Амурской области

Бывший бизнесмен, а ныне губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО предпочитает опираться на проверенных людей. На прошлой неделе должность министра природных ресурсов области занял его соратник по бизнесу в Приморье Юрий ПРИВАЛОВ.Напомним, что в свое время Юрий Привалов руководил ЗАО "ППО "Приморское", возглавлял ЗАО "Восток-Рыба", являлся председателем совета директоров ОАО "Преображенская база тралового флота" и работал в думе г.Владивостока.