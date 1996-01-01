Инновационная стагнация

Инновационные разработки самой разной направленности представили ученые ДВО РАН на научной сессии "Фундаментальные и прикладные исследования в интересах развития Дальнего Востока". Несмотря на то, что большинство разработок являются уникальными в своем роде, общий тон собрания был минорным - интерес к инновационным продуктам как у государства, так и у бизнеса невысок. И это при том, что на самом высоком уровне задан вектор инновационного развития.

По словам заместителя председателя ДВО РАН, члена-корреспондента РАН Юрия КУЛЬЧИНА, инновационная активность дальневосточных ученых достаточно высока. Причем Приморье в ДФО является абсолютным лидером и по научному потенциалу, и по количеству разработок, имеющих прикладное значение.

Это доказали многочисленные доклады, сделанные научными сотрудниками различных институтов в ходе научной сессии. Оказалось, что у нас есть очень интересные прикладные разработки в области нанотехнологий и медицины, биологии и химии, геодезии и электроники. То есть сегодня уже можно констатировать факт, что научная общественность региона довольно быстро подхватила идею государства о построении инновационной экономики и бросила значительную часть своего потенциала на решение прикладных задач. Однако, как и любая другая работа, инновационная деятельность должна иметь конкретного заказчика. А с этим как раз возникают проблемы.

"Заказчиками прикладных исследований должен стать бизнес, который понимает, для чего он финансирует исследования и каким образом он получит прибыль, - считает Юрий Кульчин. - Однако этого пока не происходит по целому ряду причин. Одна из них - это отсутствие мотивации к инновационной деятельности со стороны государства. А вот если бы предприниматель знал, что он вложит деньги в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. - Прим. авт.) и будет освобожден от части налогов (как это сделано в Южной Корее, например), то и заинтересованность у него была бы гораздо выше".

Не сумев заинтересовать бизнес, государство решило самих ученых отправить по пути внедрения инноваций - 217-ФЗ разрешил учреждениям образования и науки создавать малые инновационные предприятия. Ученые было обрадовались, однако вскоре уже стало понятно, что и это пока не может принести ожидаемый результат - уставы научных учреждений и вузов не соответствуют новому закону. А значит, и этот путь не будет быстрым. Хотя государство уже сегодня требует отчета о количестве созданных в научных учреждениях инновационных предприятий.

Довольно большая проблема образовалась на Дальнем Востоке и с реализацией программы "СТАРТ", которая также направлена на создание малых инновационных предприятий (МИП). Каждый третий проект от Приморского края был поддержан программой, а это значит, что на него выделяется финансирование в размере 1 млн руб. Однако на второй год, когда проекту требуется софинансирование инвестора, большая часть предприятий закрывается - процент выживаемости МИП составляет около 7%.

Причину такого положения дел ученые видят как в отсутствии развитого бизнеса на Дальнем Востоке, так и в недостаточно развитой инновационной инфраструктуре.

"Малым предприятиям просто не на кого опереться, - продолжает Юрий Кульчин. - У нас нет ни технологических центров, ни центров трансфера технологий, ни технопарков, ни бизнес-инкубаторов. А то, что есть, работает крайне неэффективно. Но если мы начинаем создавать новое лекарство, и у нас нет завода, на котором мы будем его производить, то и смысл инновационной деятельности пропадает. Мы должны понимать, что под любую нашу разработку должна быть база для использования".

Однако, несмотря на легкий пессимизм, который все-таки присутствовал в выступлениях ученых, они готовы к диалогу и с властью, и с бизнесом.

"Мы готовы браться за перспективные разработки в области энергетики в интересах краев и областей Дальнего Востока, за экологическое и информационное сопровождение инициатив губернаторов и администраций регионов. Мы готовы работать над программами экологического развития и рационального природопользования. Уже сегодня на основе ряда наших проектов можно создавать производства самой разной направленности. Например, производство наноструктурированных высокоэффективных материалов, производство новых лекарственных препаратов и т.д. Мы очень много говорили о создании морского биотехнопарка "Островной" и технопарка высоких технологий, о создании центра мониторинга и управления энергетическими системами и Тихоокеанского центра нанотехнологий. С нашей стороны все эти проекты уже готовы. Для их реализации нужна воля государства и субъектов федерации".