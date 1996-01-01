Технологии для села, например энергосбережение

На заседании "круглого стола" в ЗC Приморского края обсуждались проблемы энерго- и ресурсосбережения в сельском хозяйстве, что позволит повысить рентабельность АПК.

В краевом бюджете 2010 года на эти цели предусмотрено 280 млн руб. Речь идет не только о сокращении потребления энергоресурсов, но и о запуске новых инновационных процессов с использованием солнечной, гидравлической и ветровой энергии. Например, многие предприятия Приморья в своем производстве уже широко используют солнечные батареи для получения электричества и отопления, а холод коллекторов подземных вод - для охлаждения молока или овощей. Но многих отпугивает высокая стоимость этих технологий и длительная окупаемость - от 2 до 5 лет.

Единогласно собравшиеся признали необходимость разработки закона энерго- и ресурсосбережения в крае.