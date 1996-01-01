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Недовольных на скамейку запасных?
Странные вещи происходят с принятием городского бюджета на 2010 г.. Я не про потери будущего бюджета почти в два миллиарда к нынешнему - урезали дотации будущей столице АТЭС. В глаза бросилось другое - ни на публичных слушаниях, ни на втором чтении на трибуне не были замечены ни председатель Думы г.Владивостока Валерий РОЗОВ, ни его заместитель Юрий ПОПОВ.
Злые языки утверждают, что спикер обиделся на мэра Игоря ПУШКАРЕВА за то, что он лично не присутствовал на принятии бюджета и тем самым нарушает "Устав г.Владивостока". Другие и вовсе пророчат скорую отставку председателя, по собственному желанию. Официальная версия - мэр занят, а председателю Думы нездоровится.
И вот, согласно протоколу, обязанности по проведению публичных слушаний и по проведению второго чтения бюджета на 2010 г. взял на себя председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Игорь ЧЕМЕРИС. Впрочем, на самих публичных слушаниях депутатов, не заинтересовавшихся пиаром на фоне росстандарта "социально ориентированный бюджет", не было. Члены фракции "Единая Россия", похоже, не только обсудили, но и решили все заранее и потому времени на сессию не стали тратить. Виртуозность написанных речей оценивали только журналисты. Возмущения с места "справедливоросса" Николая МАРКОВЦЕВА не в счет. У человека работа такая - публично возмущаться и быть недовольным жизнью. Все действительно недовольные самой концепцией формирования бюджета покинули зал заседаний заранее. Так что руки "за" были подняты в нужных местах и в нужных количествах. Бюджет прошел второе чтение без сучка и задоринки.
Заместитель главы администрации г. Владивостока Наталья ЗУБОВА вновь напомнила депутатам, что расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2010 г. определены в сумме 9 млрд 19 млн 504 тыс. руб., что меньше текущего бюджета на 1 млрд 789 млн руб. Причины - читайте выше. А при сложившемся в гордуме текущем раскладе политических сил дополнений и замечаний к проекту бюджета не последовало.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Игорь ЧЕМЕРИС еще раз призвал всех жить по средствам: "Будем соизмерять доходы с расходами. Чтобы эффективнее использовать бюджетные средства, следует точно распределять их по муниципальным целевым программам и полностью осваивать...". В этом месте зал оживился. Видимо, каждый представил, какую именно программу и как будет осваивать.
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