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А мэра посылали в отставку...
По итогам 2008 г. Дальнегорск оказался в "середнячках". Такая оценка была поставлена на состоявшемся в с. Михайловка совещании губернатора Приморского края с главами муниципальных образований края.
Эффективность работы дальнегорской администрации за последний год неоднократно обсуждали и в прессе, и на заседаниях городской думы. Губернатор, как известно, не раз призывал мэра ДГО Григория КРУТИКОВА уйти в отставку. Негативно оценивает деятельность своего мэра примерно половина депутатов дальнегорской думы. А если учесть, что Дальнегорск относится к моногородам, наиболее пострадавшим от кризиса, статус "середняка" - почти победа.
Григорий Крутиков предложил жителям округа самостоятельно познакомиться с оценкой деятельности дальнегорской исполнительной и представительной власти, изложенной вице-губернатором Александром КОСТЕНКО. Все материалы размещены на официальном сайте администрации Приморского края www.primorsky.ru. Согласно данным, Дальнегорский городской округ сегодня в числе лидеров, на 3-м месте по развитию малого предпринимательства. В ДГО 430 субъектов малого бизнеса на каждые 10 тыс. проживающих. Этот показатель выше только в Арсеньевском и Находкинском округах. А доля среднесписочной численности работников малых предприятий относительно количества работающих на всех предприятий и организаций ДГО выше, чем в любом другом округе Приморья, - 62,4%.
Хуже в жилищно-коммунальной сфере. Дальнегорск запоздал с программой капитального ремонта жилья. Здесь многое зависит от самого населения. Ведь одним из главных критериев для участия в программе ремонта по 185ФЗ является собираемость платежей за коммунальные услуги, которая в 2008 г. составила всего 87,1%. Многие дальнегорцы считают, что стоимость того же тепла несправедливо высока. Выход один - переходить на учет потребленной тепловой энергии по счетчикам. В конце прошлого года по инициативе администрации ДГО была принята такая программа. Но жители Дальнегорска недовольны и низким уровнем обслуживания, которым удовлетворены лишь 51,9% опрошенных. Хуже положение дел лишь в Партизанском и Спасском округах.
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