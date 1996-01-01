Как распределятся средства по доходным и расходным частям бюджета Владивостока?

Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2010 г. определены в сумме 9 млрд 19 млн 504 тыс. руб. Это меньше текущего бюджета на 1 млрд 789 млн руб. На заседании Думы г. Владивостока проект бюджета был принят в первом чтении. О том, как распределятся средства по доходным и расходным частям бюджета, "Золотому Рогу" рассказала заместитель главы администрации г. Владивостока Наталья ЗУБОВА.

- Наталья Валерьевна, человеку лично не составлявшему проект муниципального бюджета, трудно разобраться в цифрах. Если денег меньше, то жить будем хуже?

- Если сухо приводить доходы и расходы, не объясняя, как они изменились и почему, это будет не очень корректно. Возьмем, например, статью "Образование". Расходы уменьшились на 39 млн руб, поскольку на 2010г. не предусмотрены субвенции из бюджетов других уровней, в частности из краевого бюджета, на обеспечение бесплатного питания школьников 1-4 классов (60 млн руб.), за классное руководство (30 млн руб.), уменьшен размер субвенций на образовательный процесс (17 млн руб.), на пожарную безопасность (20 млн 800 тыс. руб.). Уменьшаются расходы на выполнение госполномочий. При этом если оценивать по удельному весу, то в 2009г. расходы на образование составили в общем объеме расходов 26%, а в 2010г. - 32%.

Бюджет формируется в условиях финансового кризиса. Так же, как федеральный и краевой. Поэтому налоговые и неналоговые доходы уменьшаются в бюджете Владивостока на 32 млн руб, тогда как на 1 млрд 815 млн руб. станет меньше безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Нужно также учитывать, что в 2010 г. изменилась методика выравнивания бюджетной обеспеченности, которая утверждена законом Приморского края на 2010г. В 2009г. дотации предусматривали исходя из численности жителей. В городе Владивостоке проживает свыше 605 тысяч человек, благодаря чему городу была распределена дотация в сумме 99 млн руб. и часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности заменена дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 3 %. Общая сумма составила около 400 млн руб. На 2010 г. выравнивание будет осуществляться исходя из уровня бюджетной обеспеченности городских округов. Так как город Владивосток по рейтингу экономического развития занимает первое место в Приморском крае, соответственно размер дотаций ему на 2010 год уменьшен и составит только 42 млн руб.

В следующем году для Владивостока не заложена федеральная субсидия на модернизацию и капитальный ремонт и строительство дорог. Не ждем мы финансовой поддержки на покупку техники для коммунальных служб, муниципального транспорта.

- Если бюджет дефицитен (10% от доходов), то почему проект бюджета назван социально-ориентированным?

- Существует два сценария развития - умеренно оптимистический и консервативный, мы сформировали бюджет по первому сценарию. Социальная ориентированность в том, что мы не пошли в качестве антикризисных мер на сокращение сотрудников бюджетных организаций. Принято решение сохранить на уровне 2009 г. финансирование всех бюджетных учреждений.

Будет увеличена норма питания детей в детских садах с 62 до 70 руб., расходы бюджета дополнительно составят 38 млн руб. Расходы на образование в общей сумме составляют в 2010г. 32%. При этом субсидии и субвенции городскому бюджету на будущий год на образование в общем уменьшены на сумму около 139 млн руб. В бюджете на 2010г. предусмотрены бюджетные инвестиции в сумме 95 млн руб. в объекты капитального строительства на реконструкцию детских дошкольных учреждений по улицам Сахалинской и Нейбута.

На 3% увеличился удельный вес расходов на здравоохранение, физическую культуру и спорт. В здравоохранении, к примеру, принята новая пятилетняя муниципальная программа обеспечения лечебных учреждений рентгенологическим оборудованием (150 млн руб.).

Мы также выполняем все публичные обязательства перед людьми: компенсационные выплаты для пенсионеров (не входящих в федеральный и краевой реестр льготников), пенсии почетным гражданам, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, ряд других выплат в соответствии с ведомственной целевой программой "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан". Заложены значительные средства и на финансирование других программ - например "Обеспечение жильем молодых семей". В этом году на капитальный ремонт жилых домов было привлечено 282 млн руб, в том числе из федерального фонда, на следующий год также планируем привлечь значительные средства.

Это и есть социальная ориентация.