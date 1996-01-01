Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как распределятся средства по доходным и расходным частям бюджета Владивостока?
Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2010 г. определены в сумме 9 млрд 19 млн 504 тыс. руб. Это меньше текущего бюджета на 1 млрд 789 млн руб. На заседании Думы г. Владивостока проект бюджета был принят в первом чтении. О том, как распределятся средства по доходным и расходным частям бюджета, "Золотому Рогу" рассказала заместитель главы администрации г. Владивостока Наталья ЗУБОВА.
- Наталья Валерьевна, человеку лично не составлявшему проект муниципального бюджета, трудно разобраться в цифрах. Если денег меньше, то жить будем хуже?
- Если сухо приводить доходы и расходы, не объясняя, как они изменились и почему, это будет не очень корректно. Возьмем, например, статью "Образование". Расходы уменьшились на 39 млн руб, поскольку на 2010г. не предусмотрены субвенции из бюджетов других уровней, в частности из краевого бюджета, на обеспечение бесплатного питания школьников 1-4 классов (60 млн руб.), за классное руководство (30 млн руб.), уменьшен размер субвенций на образовательный процесс (17 млн руб.), на пожарную безопасность (20 млн 800 тыс. руб.). Уменьшаются расходы на выполнение госполномочий. При этом если оценивать по удельному весу, то в 2009г. расходы на образование составили в общем объеме расходов 26%, а в 2010г. - 32%.
Бюджет формируется в условиях финансового кризиса. Так же, как федеральный и краевой. Поэтому налоговые и неналоговые доходы уменьшаются в бюджете Владивостока на 32 млн руб, тогда как на 1 млрд 815 млн руб. станет меньше безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.
Нужно также учитывать, что в 2010 г. изменилась методика выравнивания бюджетной обеспеченности, которая утверждена законом Приморского края на 2010г. В 2009г. дотации предусматривали исходя из численности жителей. В городе Владивостоке проживает свыше 605 тысяч человек, благодаря чему городу была распределена дотация в сумме 99 млн руб. и часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности заменена дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 3 %. Общая сумма составила около 400 млн руб. На 2010 г. выравнивание будет осуществляться исходя из уровня бюджетной обеспеченности городских округов. Так как город Владивосток по рейтингу экономического развития занимает первое место в Приморском крае, соответственно размер дотаций ему на 2010 год уменьшен и составит только 42 млн руб.
В следующем году для Владивостока не заложена федеральная субсидия на модернизацию и капитальный ремонт и строительство дорог. Не ждем мы финансовой поддержки на покупку техники для коммунальных служб, муниципального транспорта.
- Если бюджет дефицитен (10% от доходов), то почему проект бюджета назван социально-ориентированным?
- Существует два сценария развития - умеренно оптимистический и консервативный, мы сформировали бюджет по первому сценарию. Социальная ориентированность в том, что мы не пошли в качестве антикризисных мер на сокращение сотрудников бюджетных организаций. Принято решение сохранить на уровне 2009 г. финансирование всех бюджетных учреждений.
Будет увеличена норма питания детей в детских садах с 62 до 70 руб., расходы бюджета дополнительно составят 38 млн руб. Расходы на образование в общей сумме составляют в 2010г. 32%. При этом субсидии и субвенции городскому бюджету на будущий год на образование в общем уменьшены на сумму около 139 млн руб. В бюджете на 2010г. предусмотрены бюджетные инвестиции в сумме 95 млн руб. в объекты капитального строительства на реконструкцию детских дошкольных учреждений по улицам Сахалинской и Нейбута.
На 3% увеличился удельный вес расходов на здравоохранение, физическую культуру и спорт. В здравоохранении, к примеру, принята новая пятилетняя муниципальная программа обеспечения лечебных учреждений рентгенологическим оборудованием (150 млн руб.).
Мы также выполняем все публичные обязательства перед людьми: компенсационные выплаты для пенсионеров (не входящих в федеральный и краевой реестр льготников), пенсии почетным гражданам, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, ряд других выплат в соответствии с ведомственной целевой программой "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан". Заложены значительные средства и на финансирование других программ - например "Обеспечение жильем молодых семей". В этом году на капитальный ремонт жилых домов было привлечено 282 млн руб, в том числе из федерального фонда, на следующий год также планируем привлечь значительные средства.
Это и есть социальная ориентация.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда