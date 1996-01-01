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Градосовет Владивостока отклонил гостиницу, но принял торговые центры
Владивостоку невероятно повезло с нынешним градосоветом. Очень уж он компетентный, умный и, несмотря на величайшую деликатность, способный "зарезать" любой не устраивающий его проект или идею, не взирая ни на какие высокие лица архитектора и заказчика - от своего коллеги, работающего в градосовете, до российского президента. В принципе такие градосоветы долго не живут… Возрожденный во Владивостоке относительно недавно, он теперь снова имеет прекрасную возможность повторить подвиг Александра МАТРОСОВА.
3 декабря градосовет был особенно жив и, можно сказать, работал, как всегда, интересно и грамотно, давая богатую пищу для размышлений. Правда, на этот раз был некоторый ореол закрытости совещания, при том что обсуждавшиеся на нем объекты не имели какой-либо военной или иной строгой тайны. Глава администрации города Игорь ПУШКАРЕВ, немного побыв, справедливо ушел заниматься более важными делами, поручив подводить итоги обсуждения своему первому заму Алексею СУХОВУ и председателю градосовета, главному архитектору города Анатолию МЕЛЬНИКУ.
Гостиницы
Классик справедливо заметил: "Безумству храбрых поем мы песню. Безумство храбрых - вот радость жизни". Наверное, именно такого рода храбрость позволила зарубежной проектной компании - филиалу АООО "РМДжМ скотланд Лимитед" представить на градосовет г. Владивостока идею "Многофункционального гостиничного комплекса делового типа 5 звезд по ул. Корабельной набережной, 6 во Владивостоке".
Конечно, это потрясающе! Поставить гостиницу в пять звезд на 250 мест на самом берегу экологически грязной бухты Золотой Рог, где высока степень загазованности воздуха, которая станет еще выше, благодаря близости автомобильного моста… Новаторски вздыбить "кубик" здания на высоту 56 метров, при том что ни одна другая постройка в амфитеатре бухты не поднимается столь высоко… Конечно, это требовало смелости. Хотя мелькнула мысль, что если "скрестить" здание "Фреш плазы" со зданием штаба ТОФ, то что-то в этом роде у нас в городе и должно появляться. С другой стороны, трудно было представить, что заказчику удастся реализовать идею "пяти звезд" именно в этом месте, на все 100% выполнив строгие 25 требований, предъявляемых к таким гостиницам, чтобы привлечь известный мировой бренд.
Заказчиками этого инициативного проекта выступили Администрация Приморского края и ОАО "Наш дом - Приморье". А очень дорогое строительство гостиницы должно вестись в основном за счет федеральных миллиардов при небольшом, в 20 млн рублей, вкладе города. Кстати, на следующий день был намечен и тендер среди строительных компаний на этот объект…
Будет ли учтено мнение градосовета, трудно сказать, но он свое "добро" этому объекту большинством голосов не выдал по ряду веских причин. Это - "посадка" здания на предусмотренный генпланом низководный мост, который в перспективе городу все равно будет нужен, несоразмерность объекта масштабу окружающей застройки, "закрытие" им видов города и бухты, спорная архитектура, высокая стоимость гидротехнических работ при "наступлении на море", невозможность дальнейшего продолжения улицы вдоль бухты. Кроме того, предложенный объект способен "подавить" историчность места, где высадились основатели города и теперь сложился мемориальный комплекс, а также сложности переноса "вокзала прибрежных сообщений" на другое место и многое другое.
В итоге было принято резюме: "Рекомендовать сделать проработку на основе тех принципов, которые определены для этого места, чтобы принять взвешенное решение".
Удачнее было предложение этой же проектной компании с теми же заказчиками по "Многофункциональному гостиничному комплексу курортного типа на м. Бурном во Владивостоке" на 250 мест. Он ориентирован на длительное пребывание в нем гостей города с их оздоровлением при помощи СПА-терапии. Кстати, отсыпка грунта под будущее строительство уже планомерно ведется, то есть к саммиту АТЭС, как и с первой гостиницей, строители вроде бы должны успеть.
Общая площадь всех помещений гостиничного комплекса должна составить около 40 тыс. кв. м. Здание с изгибом "бумеранга" сможет защищать свою прибрежную зону отдыха с гаванью для яхт и катеров. Предполагается парковка на 175 машин. В нем должны быть многофункциональный конференц-зал, джаз-клуб, картинная галерея, рестораны и пр.
При обсуждении этого объекта было высказано мнение, что неплохо было бы сделать на этом месте гостиницу не на 250, а на 500 мест, что позволило бы отказаться от строительства гостиницы в районе 36-го причала и в целом обойдется дешевле, чем строить два подобных объекта. Были также предложения поработать над формой здания, чтобы оно было пластичнее, учесть развитие прилегающих территорий, подумать над транспортными подъездами, не допустить создания в этом месте "аэродинамической трубы" и пр.
Из "минусов" был назван один - здание несколько перекроет вид с трибун Водной станции ТОФ на прохождение парадного строя кораблей в День ВМФ. Впрочем, этот вид загородил бы и более удачный с моей точки зрения гостиничный комплекс, который для этого места в свое время проектировал "Приморгражданпроект". В принципе проектировщик и заказчики еще, наверное, имеют какое-то время для того, чтобы сделать этот проект прекраснее и органичнее для города.
Торговые центры
Очень хорошо членами градосовета были приняты проектные проработки по реконструкции "Гипермаркета" с устройством многоуровневой парковки" от ООО "ДВ Курортпроект" и "Торгового центра по проспекту Красного знамени, 61ж ("Эльдорадо")" от ООО "Аргус-Арт". При том, что над этими проектами работа еще продолжится, они уже сегодня могут оцениваться как особенно удачные с точки зрения гармоничного сочетания с окружающей застройкой, в т.ч. с другими будущими объектами, хотя внешне эти ТЦ станут абсолютно другими.
По "Гипермаркету", заказчиком проекта которого является ИП "Постовалов", было предложено построить новый 9-этажный "объем на стойках" с закрытой автопарковкой на 2-8 этажах на 180 машин и на последнем, 9-м, - ресторан. При этом переносится главный вход в здание универсама и пристраиваются еще два блока - со стороны "Тополиной аллеи" и жилой кирпичной многоэтажки. Все имеющееся здание надстраивается на два этажа. За счет этого увеличиваются торговые и складские площади. При этом на 3-м этаже планируются товары для дома, на 4-м - товары для детей. Пятый - техэтаж - должен пройти лишь по западной стороне здания, и в нем планируются фитнес-клуб, тренажерный зал и технические помещения. Этот этаж должен защитить от ветров пространства эксплуатируемой кровли, на которых на разных уровнях должны появиться площадки для мини-гольфа, тенниса и пр. В здании появятся эскалаторы, лифты для посетителей. Если сейчас общая площадь помещений "Гипермаркета" составляет 6620 кв. м, то после реконструкции она увеличится до 31621 кв. метра, в том числе торговые площади - до 10 тыс. кв. метров (сейчас - 3740).
Пожалуй, наиболее существенным по проекту замечанием было проработать возможность доведения стояночных мест на парковках торгового центра до необходимых 530 машин. При этом предложено изучить возможность расположения парковок и напротив ТЦ - через дорогу с устройством подземного или надземного перехода и с "ростом" парковки под землю. А также - посмотреть другие цветовые решения для фасада.
Проект, выполненный ООО "Аргус-Арт" для ООО "Лас-Вегас", должен увеличить торговую площадь ТЦ "Эльдорадо" с 4000 кв. м до 6800 и общей до 11 тыс. кв. метров. При этом основной надстраиваемый на месте имеющейся на эксплуатируемой кровле автостоянки объем должен иметь стеклянные фасады и высоту 5 этажей. Помимо новых площадей для торговли в здании появятся ресторан, выставочный зал, "развлекательные" помещения. Количество мест для машин должно увеличиться с 80 до 200.
По этому проектному предложению были высказаны замечания: проработать противопожарный аспект проекта, убрать с площадки непрезентабельный офисный модуль, изучить вопрос, не будет ли бликовать зеркало здания на потоки машин, и исключить "слепящий момент".
Было признано, что такое проектное решение дает композиционное завершение застройки этой территории, и даже соседние гостинки в какой-то степени выиграют от такого соседства, которое сразу же придаст им дополнительное достоинство.
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