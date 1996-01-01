Находка выставляет на аукционы 94 муниципальных объекта

10 млн. рублей планируется получить в бюджет Находки в 2010 году от продажи муниципального имущества. Депутаты городской думы утвердили программу приватизации, в которую вошло 94 объекта. По словам и.о. начальника управления имуществом администрации Находки Галины ПАВЛЕЙ, к приватизации разрешены преимущественно объекты, сохранившиеся в результате физического износа, которые не представляют социальной значимости для целей муниципального образования и не относятся для решения вопросов местного значения.