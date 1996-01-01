Ишаевские назначенцы

Кадровые изменения произошли в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном округе.

Распоряжением руководителя администрации президента Сергея НАРЫШКИНА заместителем Виктора ИШАЕВА назначен Андрей АНОСОВ. Ранее он возглавлял департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти аппарата полпреда, а до этого работал вице-губернатором.

Еще одного ишаевского выдвиженца Владимира ПЫСИНА Нарышкин назначил на должность помощника полпреда. Ранее он являлся начальником контрольного департамента аппарата полпреда, а до июля этого года занимал должность первого заместителя министра имущественных отношений Хабаровского края. Из аппарата полпреда на должность главного федерального инспектора в Хабаровском крае перешел Владимир ПРИГОРНЕВ.