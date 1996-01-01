100 автолавок в "Городе для людей"

Все больше предпринимателей и товаропроизводителей Владивостока принимают участие в программе социальной поддержки населения "Город для людей". Сегодня для удобства горожан во всех районах краевого центра продукты с минимальной торговой наценкой не выше 10% реализуются уже со 100 автофургонов, сообщили в управлении торговли и услуг администрации Владивостока. Программа "Город для людей" организованная по инициативе главы города Игоря ПУШКАРЕВА, рассчитана, прежде всего, на поддержку социально не защищенных слоев населения. Но, как показала практика, участие в программе выгодно для предпринимателей, у которых растет оборот "социальных" продуктов и лучше продаются сопутствующие товары. В мэрии намерены сеть торговых точек и число продуктов по социальным ценам расширять, хотя владельцы магазинов видят в автолавках конкурентов.