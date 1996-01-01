Арсеньевские думцы пошли навстречу предпринимателям

Арсеньевские думцы рассмотрели на последнем заседании вопросы, поднимавшиеся на недавнем митинге протеста предпринимателей города. Один из них - о налоге на имущество физических лиц.

Соответственно решению городской думы, принятому в конце 2005 г., ставка налога на имущество стоимостью от 300 тыс. до 500 тыс. руб. составляла 0,3%, от 500 тыс. до 1 млн руб. - 2%. А так как инвентаризационная стоимость имущества граждан за несколько лет сильно подросла, то и налог увеличился в разы. Депутаты изменили схему расчетов. Теперь ставка налога на недвижимость (дома и квартиры) стоимостью от 500 тыс. до 1 млн - до 1%, свыше 1 млн - 2 %. Для иных строений стоимостью свыше 500 тыс. ставка прежняя - 2%. Но действие этого решения касается только тех правоотношений, что возникли с 1 января этого года.

Депутаты также рассмотрели вопрос о коэффициенте К-2 к ЕНВД. Предприниматели на митинге высказывались против его повышения в этом году. На письмо о снижении К2 мэр Арсеньева Николай ЕРМИШКИН ответил, что нет обоснованных обращений предпринимателей в горадминистрацию, к тому же при принятии новых ставок К-2 учитывались предложения совета предпринимателей.