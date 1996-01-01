Двойка для мэра

Как уже сообщал "ЗР", органы местного самоуправления получили за свою работу в 2008 г. оценки, от которых зависят размер финансовой помощи и карьера их глав. Итоги подводятся сразу по двум системам.

Одна система из них разработана федеральными, вторая - краевыми специалистами. Впрочем, обе они чрезвычайно громоздки и сложны, к тому же процедура не прозрачна, так что, по мнению экспертов, власть легко может манипулировать цифрами, чтобы повысить рейтинг лояльного чиновника и снизить оценку руководителя, впавшего в немилость.

Оценку органов власти вначале на региональном, а затем и на муниципальном уровне ввел Президент РФ. Его указом установлены 152 показателя целевых критерией работы глав городов и районов. В их числе - одобрение местными жителями своих глав, развитие образования, здравоохранения, малого бизнеса, оперативность оформления земельных участков под инфраструктурное строительство, темпы жилищного строительства...

В краевой системе меньше показателей - всего 62. Но она для муниципалитетов, пожалуй, даже важнее. Ведь именно она служит основанием для распределения грантов - финансовой помощи. Оценка весьма значима еще и для личной карьеры глав муниципалитетов. От нее зависит, поддержит ли президиум Приморского отделения партии "Единая Россия" кандидатуру чиновника на предстоящих выборах в местные органы власти.

- Государственная власть будет поддерживать глав города Артема, Ханкайского, Партизанского и Михайловского, Чугуевского, Шкотовского районов, - сообщил, подводя итоги работы за 2008 г., губернатор Сергей ДАРЬКИН.

Хотя, например, Шкотовский район по целому ряду показателей оказался в числе отстающих. Так, скажем, у него, в отличие от большинства других муниципалитетов, до сих пор нет собственной программы поддержки малого и среднего бизнеса, которая признается важной антикризисной мерой, направленной на развитие экономики и создание новых рабочих мест. Еще один важный показатель эффективности работы местной власти - оперативность оформления земельных участков под инфраструктурное строительство. Но в том же Шкотовском районе процесс занимает более 450 дней.

- Системы оценки слишком громоздки и сложны. Разобраться в них могут лишь специалисты. А это дает возможность искусственно завышать рейтинг одних руководителей и занижать оценку других, - прокомментировал "ЗР" на условиях анонимности один из сотрудников администрации Приморского края.