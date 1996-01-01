Прошли публичные слушания проекта бюджета Владивостока

В пятницу, 4 декабря, проходили публичные слушания проекта бюджета г.Владивостока на 2010 г. В зале собралось человек тридцать, включая журналистов и работников администрации города и городской думы.

На фоне яростной критики финансовых трат городской администрации со стороны политиков явка удивила. Хотелось бы верить, что причиной прохладного отношения к публичному обсуждению бюджета-2010 стало служебное рвение товарища в погонах на входе в здание: "Ну что вам, трудно пропуск показать?! У меня же нарушение инструкций получается!" Но нет, старший по званию вовремя одернул, мол, сегодня можно и нарушить. Но желающих приобщиться к процессу больше не стало. Может, причина в выборе места? Или горожане попросту не поверили, что их голос что-то изменит?

Установлен порядок внесения предложений в проект бюджета. Кто не уложился в отведенные две недели после принятия проекта в первом чтении, могут выступить. Их даже выслушают, как члена Союза пенсионеров Приморского края Надежду ФОМИНУ, потребовавшую вернуть старикам льготы на проезд: "60 рублей - это же насмешка, у меня 56 лет рабочего стажа. Неужели я заработала только на то, чтобы доехать раз в месяц до больницы и обратно. В бюджете, я слышала, есть неосвоенные средства. Давайте вернем льготы".

Большинство присутствующих финансовой грамотой и текущей политической ситуацией владели лучше наивной пенсионерки. Председателю комитета по бюджету Думы г. Владивостока Игорю ЧЕМЕРИСУ даже удалось, прибегнув к спасительному регламенту, сохранить вежливый тон: "Бюджет дефицитен, мы должны жить по средствам".

Проблема наполняемости бюджета пенсионерку волновала мало, и тетушка не на шутку расстроилась. Впрочем, это был единственный живой эпизод. Все остальное для человека, поставившего себе за труд заранее изучить проект бюджета Владивостокского городского округа на 2010 г.,было скучноватым. Вначале заместитель главы администрации г.Владивостока Наталья ЗУБОВА выступила с 20-минутной презентацией многостраничного документа. Цифры на слух воспринимаются сложно, а логическое сопоставление быстро мелькающих таблиц на экране не облегчило восприятие. Сидящие в зале лишь уловили: бюджет дефицитен, социально направлен и сформирован по умеренно-оптимистичному сценарию. Впрочем, как и в прошлом году.

Официально внесенных предложений было пять - все от заранее привлеченных экспертов. Генеральный директор некоммерческой организации содействия молодой семье "Венец" Галина КУРНОСЕНОК попросила разработать программу поддержки социально благополучных семей: "Пока мы поддерживаем социально-проблемных граждан, нормальные семьи остаются без внимания". Председатель Совета почетных граждан г.Владивостока Светлана МОРОЗОВА предложила заняться строительством ночлежек для бомжей. Финансовый директор ООО "Дальрыбпорт" Вагиф ЗЕЙНАЛОВ попросил пересчитать недействующие МУПы и ликвидировать их. Председатель "Женщин Владивостока" Валентина КУДРЯВЦЕВА обратила внимание на проблему низких зарплат медицинских работников младшего звена и на неоплачиваемую работу медсестер по уходу за так называемыми "сестринскими койками". Член Совета почетных граждан Валерий ТАРАБАРОВ письменно спросил, как следует осваивать деньги, выделяемые федеральным бюджетом на "Владивосток как центра международного сотрудничества в АТР". Сильно просил, потому что второго шанса построить дороги в этом городе не будет.

Резолюция по итогам публичных слушаний проекта бюджета была готова заранее. Осталось только поднять руки "за"...