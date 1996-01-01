Следить за мэром станет проще

В Хабаровске утверждена концепция навигационно-информационной системы города, она позволит непрерывно мониторить общественный транспорт, спецмашины, а также автомобили городских чиновников.

Система призвана, с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС, способствовать созданию условий для непрерывного мониторинга и совершенствования практики управления транспортом, как общественным пассажирским, так и спецмашинами, обслуживающими нужды городского хозяйства. Как рассказали в пресс-центре города, это позволит более эффективно использовать транспорт, экономить горючее, улучшить качество и повысить безопасность перевозки пассажиров.

По планам, системой спутниковой навигации через несколько лет будут охвачены около 3-х тысяч единиц транспорта, треть которого - городской пассажирский парк, до 400 спецмашин служб благоустройства, 200 - учреждений здравоохранения. Что касается автобусов, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси, то их подключение к системе спутниковой навигации позволит не только лучше контролировать движение, но и своевременно реагировать в случае поломок или чрезвычайных ситуаций на линии, а также противоправных действий, требующих оперативного вмешательства милиции, добавили в пресс-центре.

Также с помощью ГЛОНАСС на транспорте можно будет лучше вести и учет пассажиропотока, оптимизировать маршрутную сеть, внедрить автоматизированную систему оплаты проезда и учета пассажиров-льготников, а через дисплеи, установленные в салонах, создать единое информационное пространство - с передачей пассажирам сведений о движении по маршрутам, социальной рекламы.

Нововведения коснутся и транспорта городских чиновников, где навигационно-информационная система позволит лучше контролировать не только расход топлива, но и следить за целевым использованием служебных машин.