Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Следить за мэром станет проще
В Хабаровске утверждена концепция навигационно-информационной системы города, она позволит непрерывно мониторить общественный транспорт, спецмашины, а также автомобили городских чиновников.
Система призвана, с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС, способствовать созданию условий для непрерывного мониторинга и совершенствования практики управления транспортом, как общественным пассажирским, так и спецмашинами, обслуживающими нужды городского хозяйства. Как рассказали в пресс-центре города, это позволит более эффективно использовать транспорт, экономить горючее, улучшить качество и повысить безопасность перевозки пассажиров.
По планам, системой спутниковой навигации через несколько лет будут охвачены около 3-х тысяч единиц транспорта, треть которого - городской пассажирский парк, до 400 спецмашин служб благоустройства, 200 - учреждений здравоохранения. Что касается автобусов, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси, то их подключение к системе спутниковой навигации позволит не только лучше контролировать движение, но и своевременно реагировать в случае поломок или чрезвычайных ситуаций на линии, а также противоправных действий, требующих оперативного вмешательства милиции, добавили в пресс-центре.
Также с помощью ГЛОНАСС на транспорте можно будет лучше вести и учет пассажиропотока, оптимизировать маршрутную сеть, внедрить автоматизированную систему оплаты проезда и учета пассажиров-льготников, а через дисплеи, установленные в салонах, создать единое информационное пространство - с передачей пассажирам сведений о движении по маршрутам, социальной рекламы.
Нововведения коснутся и транспорта городских чиновников, где навигационно-информационная система позволит лучше контролировать не только расход топлива, но и следить за целевым использованием служебных машин.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой