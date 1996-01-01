Остров застолбили

На острове Большой Уссурийский, расположенном на Амуре возле Хабаровска, 1 декабря состоялась официальная церемония передачи Россией Китаю 174 кв. км спорных территорий. В торжественной обстановке на сухопутном участке границы были открыты пограничные столбы, и стороны обменялись нотами, подтверждающими завершение демаркации российско-китайской границы на всем ее протяжении.

По свидетельствам неназванных источников газеты "Коммерсант", в мероприятии принимали участие около ста представителей КНР и 30 российских чиновников и силовиков. Китайская делегация прибыла к месту события (ближний к КНР берег Большого Уссурийского острова) на катерах, развернув поблизости временный палаточный городок.

Возле прикрытых тканью пограничных столбов (каменного китайского и деревянного российского) участников церемонии встречали по четыре девушки в национальных костюмах обеих стран. После торжественного поднятия государственных флагов покрывала с пограничных столбов были сняты, представители сторон обменялись речами и нотами - российская подписана главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ. Стороны ставили в пример мировому сообществу способ урегулирования пограничного спора как "бесконфликтный". После этого члены российской делегации покинули место церемонии.

Досье Территориальный спор за острова на Амуре и Уссури шел почти 40 лет. По Пекинскому договору 1860 г. российско-китайская граница в районе Хабаровска проходила по южному берегу Амура и Уссури, и, соответственно, острова Тарабаров и Большой Уссурийский являлись российскими. В 1991 г. было заключено межправительственное соглашение, согласно которому граница была проведена преимущественно по главному фарватеру Амура. И часть островов, ранее принадлежавших СССР, отошла Китаю (например, о. Даманский, пограничный конфликт из-за которого произошел в 1969 г.). Острова Тарабаров и Большой Уссурийский, а также остров Большой на реке Аргунь были выведены за рамки соглашения. Китай продолжал считать эти острова спорными. В октябре 2004 г. в ходе визита в Китай Владимир Путин подписал дополнительное соглашение, предусматривающее передачу Китаю двух островов и раздел третьего.

Китайской стороне отошла вся территория о. Тарабаров (в китайском варианте - Иньлундао, остров Серебряного Дракона) и половина Большого Уссурийского острова (Хэйсяцзыдао, остров Черного Медведя). Общая площадь переданной под контроль Пекина территории составила 174 кв. км.

Решение о передаче островов на Амуре Китаю было отрицательно встречено рядом общественных организаций и оппозиционными партиями Хабаровского края. В частности, депутаты Хабаровской думы настаивали на чрезвычайной важности находящегося на Большом Уссурийском острове укрепрайона, призванного сдержать натиск в случае агрессии со стороны Китая. Кроме того, над островом Тарабаров пролегает траектория взлета боевых самолетов ВВС и ПВО.

Жители Хабаровска были крайне недовольны в 2004 году перспективой передачи островов. С резкими заявлениями выступили представители общественных и политических объединений. В Москву были отправлены десятки тысяч подписей против передачи. В частности, депутаты Хабаровской думы настаивали на чрезвычайной важности находящегося на Большом Уссурийском острове укрепрайона, призванного сдержать натиск в случае агрессии со стороны Китая. Кроме того, над островом Тарабаров пролегает траектория взлета боевых самолетов ВВС и ПВО. Однако Москва не отреагировала. Сегодня ситуация "устаканилась".

Например, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Юрий БЕРЕЗУЦКИЙ считает, что окончательная передача островов КНР открывает большие перспективы для жителей региона. "У нас появляется уникальная возможность, которой нет больше нигде в стране, активизировать не только торговое, но и культурное взаимодействие", - заявил Березуцкий. А правительство Хабаровского края не один год строит планы по созданию на Большом Уссурийском совместной российско-китайской торговой зоны и стационарного моста, который свяжет два берега Амура.