Открытие нового погранперехода с КНР изменит грузовую логистику

Остров Хэйсяцзы (бывший Большой Уссурийский Хабаровского края, переданный КНР премьер-министром РФ Владимиром Путиным) обещает стать новым логистическим "окном в Европу". Точнее в Азию. Китайская сторона озвучила планы по строительству в ближайшие два года аэропорта в провинции Фуюань. Предварительная стоимость проекта оценивается в 300 млн юаней. До аэропорта построят автодорогу, которая, в свою очередь, будет соединена с о. Хэйсяцзы мостом.

С российской стороны также идет обсуждение проекта строительства моста и открытия пограничного КПП. Соответствующий пакет документов находится на рассмотрении в Правительстве РФ и МИДе РФ. Правительству Хабаровского края удалось добиться решения о финансировании строительства моста и подъездной дороги (5,7 млрд руб.) в рамках программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.". Ожидаемый грузооборот с КНР составит 1,9 млн т в год и изменит локальный грузовой логистический трафик. В настоящее время грузовые перевозки на КНР идут через Приморский край.