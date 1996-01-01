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Вокруг назначения Книжника
Краевая прокуратура рассмотрела обращение депутата ЗС ПК Владимира БЕСПАЛОВА по поводу назначения на должность заместителя главы Арсеньевского городского округа Владимира КНИЖНИКА, экс-руководителя департамента имущественных отношений краевой администрации.
Как сообщал "ЗР", Владимир Книжник был осужден по факту превышения должностных полномочий. 19 октября мэр Арсеньева назначил его своим замом по экономическим вопросам - суд не лишил Книжника права занимать должности в местном самоуправлении. Но по итогам проверки в октябре-ноябре прокурором г. Арсеньева были обнаружены нарушения: В.Книжник не предоставил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, нет и медицинского заключения. Более того, при поступлении на службу Книжник не указал в анкете о своей судимости. Прокурор г. Арсеньева вынес представление главе АГО о расторжении трудового договора.
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