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Быстрее, больше и дороже

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ноябре Министерством регионального развития РФ в подпрограмму "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" внесены изменения. Бюджет развития будущего центра России в АТР теперь составит 566 млдр руб. (раньше 282 млрд руб.).

Двукратное увеличение финансирования произошло за счет включения в программу работ по газификации Приморья на средства внебюджетных источников. Вклад федерального бюджета остается прежним - 202 млрд руб., зато увеличена доля софинансирования со стороны Приморского края. Если раньше она была 17 млрд, то теперь вложения краевого бюджета составят 33,5 млрд руб.

С этих новостей начал свое выступление на межведомственном оперативном штабе (МОШ), заседание которого прошло 24 ноября в офисе ФГУ "Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ", генеральный директор ФГУ Евгений РОГОЗА. Он сообщил, что если раньше в программе значилось 36 объектов, то теперь добавилось еще 18. Например, строительство вертолетодрома на о. Русский, пункта досмотра при въезде на мост через Босфор Восточный, прокладка дюкера для доставки воды на остров и т.п. Эти объекты Минрегионразвития подало на утверждение премьеру.

Евгений Рогоза еще раз заострил внимание дирекций-госзаказчиков за необходимостью контроля за деятельностью подрядчиков объектов саммита АТЭС-2012, в том числе - за финансовой. До сих пор не все подрядчики, приехавшие из других регионов, встали на налоговый учет в Приморье. Не все платят в приморский бюджет налоги на доходы физических лиц и на прибыль. "Если подрядчики работают здесь, в Приморье, - отметил Евгений Рогоза,- то и налоги должны платить здесь!"

Как сообщил пресс-секретарь ФГУ "Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ" Александр ОГНЕВСКИЙ, на штабе договорились о координации работы по выкупу и сносу 1540 объектов, которые попали в "пятно застройки". С главами трех муниципальных районов (Владивостокский городской округ, Надеждинский район, Артемовский городской округ), на территории которых располагаются эти объекты, оговорили процедуры по выкупу объектов. Евгений Рогоза, обращаясь к представителям правоохранительных органов края, отметил, что сегодня имеются примеры того, что некоторые граждане, чьи строения попали под снос, откровенно пытаются спекулировать и добиваться выплаты сумм, многократно превышающих реальную рыночную стоимость.

Также координации требуют работы всех дорожников. Сегодня дорожные работы в рамках саммита АТЭС-2012 ведут одновременно четыре госзаказчика - ФГУ ДСД "Владивосток", департамент дорожного строительства администрации Приморского края, администрация г. Владивостока и дальневосточный филиал ЗАО "Крокус Интернешнл". И чтобы данный процесс не был разрозненным, на МОШ решено увязать все графики дорожного строительство в единый "узел". Это позволит избежать возможного транспортного коллапса и проблем с доставками грузов на объекты.

3 декабря с проверкой хода строительства объектов саммита АТЭС-2012 в Приморье побывает полпред в ДФО Виктор ИШАЕВ. А как сообщил Евгений Рогоза, в конце декабря 2009 г. ожидается приезд во Владивосток и самого Владимира ПУТИНА. Он должен принять первый грузовик с конвейера "Соллерса", первый танкер в новом нефтепорту Козьмино и, конечно, посетит свое детище - будущую российскую резиденцию АТЭС.

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