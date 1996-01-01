ДВ - стратегия сырьевого придатка?

Обнародован проект "Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.". Официальные предложения, возражения и пожелания в проект, касающиеся Приморского края, принимает департамент по экономическому развитию краевой администрации. Впрочем, даже если вам есть что сказать, сильно не обольщайтесь.

Говорить на тему, какие из предложений в итоге будут включены в программу, преждевременно. Но народ поактивней в открытое обсуждение уже включился.

Что обсуждаем

И надо отдать должное обсуждающим. Чтобы говорить предметно, люди честно прочли предлагаемый документ на 255 страницах плюс 25 приложений, касающихся развития Приморского края. Пересказывать проект "Стратегии" в трех словах возможным не представляется. Для введения в курс дело достаточно будет знать, что Приморский край в проекте прямо упоминается трижды: введение в эксплуатацию спецморнефтепорта Козьмино; производство судов различных классов и оборудования для освоения континентального шельфа (реконструкция и строительство предприятий судостроения и судоремонта в порту Восточный; развитие производственного комплекса ООО "Дальневосточный завод "Звезда"; создание совместного российско-корейского судостроительного объединения и Дальневосточной судостроительной лизинговой компании); развитие приграничного сотрудничества.

Чтобы снять все возможные вопросы о генеральной мысли стратегии, сообщим, как она разрабатывалась. "Стратегия" была написана с подачи Совета Безопасности (заседание от 20 декабря 2006 г. по вопросу "Об обеспечении национальной безопасности на территории ДВФО") и Минэкономразвития. Для начала были проанализированы составляющие трудовых и природных ресурсов. Акценты расставлены на "мощном ресурсном потенциале и низкой степени геологической изученности территории для дальнейшего освоения". Далее даны описания трех сценариев социально-экономического развития: инерционного, базового и оптимального. Инерционный сценарий основывается на прогнозе динамики экономических и социальных процессов в регионе с учетом продолжения реализации существующих документов долгосрочного (стратегии) и среднесрочного (программы) характера. Базовый сценарий предполагает реализацию стратегии при наиболее благоприятной региональной, внутрироссийской и международной ситуации. При переводе с канцелярского языка на русский - это то, что получим в итоге.

Главный критерий отбора конкретных проектов - экономическая целесообразность и физическая возможность их реализации. Внимание всех трех сценариев сосредоточено на освоении ресурсного потенциала Дальнего Востока и Забайкалья. Все остальное - транспорт, логистика, новые заводы, государственное воздействие на банковские и страховые ресурсы - вытекает из основной мысли "Стратегии" - освоение природных ресурсов.

Источник силы России

Председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ, комментируя необходимость планового развития Сибири и Дальнего Востока, сказал: "Это - богатейшие источники природных ресурсов, из которых Россия будет ещё многие десятилетия черпать силы как для собственного развития, так и для обеспечения глобальных рынков. В основе экономики восточных регионов страны лежит природно-ресурсный комплекс. Но, к сожалению, пока весь этот огромный потенциал задействован в экономике нашей страны недостаточно. Беспокойство вызывает демографическая проблема: население Дальнего Востока с 1990 г. сократилось на полтора миллиона человек (на 1 января 2009 г. население Приморского края составило 1,98 млн чел. - Прим. ред.). Причины тому очевидны - низкий уровень жизни, невозможность найти себя в той или иной профессии. Президент РФ Дмитрий Медведев назвал опасной тенденцию называть людьми свое пребывание на Дальнем Востоке как временное". По мнению Сергея Миронова, "Стратегия развития Дальнего Востока и Забайкалья" опирается на инновационный сценарий развития: "Он предполагает наиболее полное использование конкурентных преимуществ региона, его природно-ресурсного и транзитного потенциала, модернизацию транспортной и энергетической инфраструктуры...".

Стратегия полезных ископаемых

Следуя логике кулуарных обсуждений, сначала остановлюсь на том, что вызвало волну "народных" возмущений. Правда, тот, кто прочел 255 страниц текста, едва ли может быть причислен к среднестатистическому представителю народа, скорее, это весьма активный гражданин общества. Так вот, большинство высказавшихся полагают, что целью "Стратегии" должно быть не освоение богатых невостребованных природных ресурсов в интересах азиатско-тихоокеанских стран, а создание конкурентоспособных потребительских товаров, освоение пахотных земель для сельского хозяйства, строительство городов и инфраструктуры. В этой связи в "Стратегии", по их версии, должно говориться об освоении новых, незаселенных территорий РФ, а не отдельно взятых полезных ископаемых.

Наиболее решительные респонденты предлагают ввести прямой запрет на иностранные инвестиции, использование иностранной техники и привлечение неквалифицированной рабочей силы из ближайшего зарубежья. Тот вид, в котором сейчас представлен проект "Стратегии", обсуждающие на vlcrime.net окрестили как "Проект распила бабла до 2025 г." и "Проект попрошайничества на жизнь до 2025 г." Это крайности. Но мысль понятна: дальневосточникам не по душе стратегия "Дальний Восток - для России". Ведь Дальний Восток - наше жизненное пространство.

Михаил ТЕРСКИЙ, руководитель Тихоокеанского центра стратегического развития, писавший "Программу развития Приморского края до 2010 г.", склонен смотреть на предложенный документ в свете соглашения о сотрудничестве между регионами Дальнего Востока и северо-востока КНР, подписанного Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и ХУ Цзинтао в Нью-Йорке: "Россия готова отдать в совместную разработку лесные угодья, месторождения каменного угля, железной руды и т.д. Китайцы будут строить у себя предприятия по производству. Само по себе это неплохо: производство в Китае, переносятся к соседям и все риски - экономические, социальные, экологические и пр. С точки зрения чистой экономики такой подход верен. С точки зрения же населения, обеспокоенного проблемой собственной востребованности, предпочтительнее был "путинский" взгляд на проблему - строительство заводов на нашей территории. Но хозяева заводов предпочтут завозить свою рабочую силу, а рабочая сила при длительной занятости на одном месте склонна обзаводиться женами и детьми, со всеми вытекающими отсюда последствиями касающимися дальнейшего заселения территории Дальнего Востока. Получается: выбрали из двух зол меньшее. Регион нужно как-то развивать, единственный реальный ресурс - сырьевой. Мы становимся сырьевым придатком, наши лидеры лишь зафиксировали уже сложившуюся ситуацию".

И, по большому счету, какая разница, чьим именно сырьевым придатком будет эта территория - России или Китая? Так что тем, кто не мыслит свою трудовую занятость в сферах, отличных от добычи полезных ископаемых, их переработки и транспортировки, самое время подумать о будущем. Или для нас придумают другую Стратегию?