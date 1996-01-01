В арсеньевскую мэрию пришли за скандалом

Неприятный инцидент произошел в администрации Арсеньевского городского округа 24 ноября. В кабинет заместителя главы города Владимира КНИЖНИКА ворвались двое людей с видеокамерой.

Молодые люди представились "журналистами из Москвы", с порога включив камеру, начали задавать вопросы, граничащие с личным оскорблением. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, на просьбы предъявить командировочное удостоверение и задание операторы ответили отказом, сказав лишь, что они представляют канал "Россия", программу "Специальный корреспондент". В конце концов, одно удостоверение все-таки было предоставлено - водительское. Непрошеных гостей пришлось просто-напросто выдворить из кабинета.

Как сообщили "ЗР" в филиале РТР "Владивосток", ни ПТР, ни телеканал "Россия" никакого отношения ни к операторам, ни к данной съемке не имели. Как стало известно, представителей прессы сопровождал один известный в городе предприниматель, который уже не раз публично, в том числе и в СМИ, выступал с обвинениями в адрес главы Арсеньева. Возможно, и нынешняя провокация будет иметь продолжение в виде телевизионной передачи, оплаченной из средств известного круга лиц.

Этот случай уже второй, когда московские журналисты врываются в здание городской администрации Арсеньева. По версии мэрии, как и в прошлый раз, телевизионщики действовали вопреки положениям статьи 49 Закона РФ "О средствах массовой информации". Так, согласно закону о СМИ, при получении информации от граждан и должностных лиц необходимо "ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки". При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан по первому требованию предъявлять "редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста". Глава Арсеньевского городского округа обратился в правоохранительные органы с просьбой дать оценку этому инциденту.