Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В арсеньевскую мэрию пришли за скандалом
Неприятный инцидент произошел в администрации Арсеньевского городского округа 24 ноября. В кабинет заместителя главы города Владимира КНИЖНИКА ворвались двое людей с видеокамерой.
Молодые люди представились "журналистами из Москвы", с порога включив камеру, начали задавать вопросы, граничащие с личным оскорблением. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, на просьбы предъявить командировочное удостоверение и задание операторы ответили отказом, сказав лишь, что они представляют канал "Россия", программу "Специальный корреспондент". В конце концов, одно удостоверение все-таки было предоставлено - водительское. Непрошеных гостей пришлось просто-напросто выдворить из кабинета.
Как сообщили "ЗР" в филиале РТР "Владивосток", ни ПТР, ни телеканал "Россия" никакого отношения ни к операторам, ни к данной съемке не имели. Как стало известно, представителей прессы сопровождал один известный в городе предприниматель, который уже не раз публично, в том числе и в СМИ, выступал с обвинениями в адрес главы Арсеньева. Возможно, и нынешняя провокация будет иметь продолжение в виде телевизионной передачи, оплаченной из средств известного круга лиц.
Этот случай уже второй, когда московские журналисты врываются в здание городской администрации Арсеньева. По версии мэрии, как и в прошлый раз, телевизионщики действовали вопреки положениям статьи 49 Закона РФ "О средствах массовой информации". Так, согласно закону о СМИ, при получении информации от граждан и должностных лиц необходимо "ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки". При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан по первому требованию предъявлять "редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста". Глава Арсеньевского городского округа обратился в правоохранительные органы с просьбой дать оценку этому инциденту.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года