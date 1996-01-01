"Прямую линию" с Путиным перенесли на 3 декабря

"Прямая линия" с премьер-министром и председателем партии "Единая Россия" Владимиром ПУТИНЫМ должна была пройти на прошлой неделе. Отменили. Однако у Владивостока все-таки будет возможность поговорить с Владимиром Владимировичем - 3 декабря. И сказать спасибо за это горожане должны автомобилистам: их акции протеста "задели" премьера.

По версии "Независимой газеты", основной причиной переноса прямого включения с главой единороссов стал новый закон "О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами", который вступил в силу в этом году. Теперь всем партиям, представленным в Госдуме, должен быть обеспечен равный доступ к эфирному времени федеральных телеканалов. Но в ноябре единороссы и так перебрали. Съезд партии получил широкое освещение на государственном ТВ. Если бы в течение ноября на экраны вышла и прямая линия Путина, то в декабре госканалам пришлось бы предоставить партиям ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" эфирное время в качестве компенсации съезда единороссов и "прямой линии" их лидера.

Вторая причина переноса "прямой линии" - визит главы российского правительства во Францию, где у него запланирована встреча с руководством автоконцерна "Рено". По данным издания, предметом переговоров станут инвестиции в российский автопром и возможная передача французских технологий "АвтоВАЗу".

Программа "Разговор с Владимиром Путиным", как и в прошлом году, выйдет в эфир на телеканале "Россия". В ходе трансляции запланированы прямые включения из восьми городов, которые отбирались по признаку "проблемности". Например, Владивосток попал в список из-за недавно проходивших акций протеста автолюбителей. Особое внимание в разговоре будет уделено моногородам - в частности, Пикалево и Тольятти, куда премьер надеется привезти обнадеживающие новости из Франции. Пообщается Путин и с жителями Саяногорска. Предметом разговора с ними станут последствия недавней катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС.