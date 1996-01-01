Визовый режим с Южной Кореей упростится

В ближайшие два месяца завершится процедура ратификации соглашения между Россией и Южной Кореей об упрощении визового режима между двумя странами.

Как сообщает департамент информации и печати МИД, уже в следующем году краткосрочные визы будут оформляться на основании прямых обращений принимающих организаций - без предъявления предусмотренных законодательствами сторон приглашений. Кроме того, документ, подписанный 29 сентября 2008 г., предусматривает возможность выдачи гражданам обоих государств многократных виз сроком от 1 года до 5 лет. Отмечается, что новый порядок выдачи виз будет распространяться как на членов официальных делегаций, деятелей науки, предпринимателей и спортсменов, так и на туристов. Корейская сторона уведомила российскую сторону о завершении внутригосударственных процедур еще в октябре 2008 г.