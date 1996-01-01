МУП "Гаражи и стоянки" поможет городскому бюджету

Оригинальная идея промелькнула в головах креативно настроенных депутатов Думы г.Владивостока. Поскольку бюджет 2010 г. ожидается дефицитным, и даже на покрытие минимальных расходов нам не хватает 10% от собственных доходов, средства для пополнения бюджета предложено изыскивать нестандартными способами, например, созданием МУПа "Гаражи и стоянки".

Не секрет, что члены гаражных кооперативов не делают отчислений в городскую казну. Еще большие проблемы с официальной собираемостью налогов на придомовых ночных автостоянках. "По сути люди занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, - прокомментировал ситуацию депутат Думы г. Владивостока Александр Юртаев. - Имеет смысл создать какой-нибудь МУП "Гаражи и стоянки", который бы отвечал за сбор денег в бюджет города. У нас в городе в каждой семье по машине, машины ночью где-то содержатся. Значит, у города есть реальный способ пополнить бюджет. Соответствующую законодательную базу подготовить не трудно".

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