Бюджет Владивостока принят в первом чтении

Последнее заседание Думы г. Владивостока, состоявшееся 24 ноября, конечно, немного подпортила сухая цифирь: кому интересно, что в 2010 г. даже минимальные бюджетные расходы превышают возможности доходной части на 10%. Зато какая динамика событий!

В 10.00 начало заседания, а в 9.24 председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы г. Владивостока Игорь Чемерис получает факс протестного содержания из прокуратуры.

Мол, дебет с кредитом не сходится, завтраки детям с 1 по 4-й классы не обеспечены и доходы от приватизации муниципального имущества не учтены. И вообще некорректно планировать основное получение налоговых средств от увеличения стоимости услуг (в основном ЖКХ) и, не моргнув глазом, называть бюджет социально ориентированным. Кто бы возражал, но почему протест прокуратуры попадает к народным избранникам за полчаса до заседания? Учесть пожелание все равно невозможно, а замечания по конкретным пунктам не отменяют права принятия бюджета в первом чтении… Ладно, сменим тему. Но ведь пожелания контрольно-счетной палаты также не были учтены, хотя попали в думу неделю назад, о чем в тактичной форме напомнила присутствовавшим председатель контрольно-счетной палаты г.Владивостока Альбина Волкова: "Планируемый дефицит бюджета 524,865 млн руб., недополучение средств по статьям "Фонд содействия реформирования ЖКХ" и "Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР" понятны. Здесь мы ничего не решаем, решает федеральный центр, но почему до сих пор не разграничены земельные участки на территории Владивостокского муниципального округа? Это реальная возможность пополнить городскую казну".

Заместитель главы администрации г.Владивостока Наталья Зубова, к тому времени уже натерпевшаяся нападок со стороны Николая Марковцева на тему, почему доклад по бюджету перед депутатами делает не сам мэр и не его правая рука, попросила не путать экономику с политикой и возможностью самовыражения в этих рамках: "Мы должны жить по средствам. Хотя последствия экономического кризиса на Владивостоке сказались в меньшей степени, чем на моногородах, недостаток доходов все равно чувствуется".

Заслуживший славу яркого политика местного уровня Игорь Чемерис тут же прокомментировал: "Не нужно путать название и содержание. У нас и государственный бюджет всегда называется социально ориентированным, решаются же все равно самые насущные задачи. Чем мы хуже?" В итоге двухчасовых публичных рассуждений о жизни в РФ на примере формирования бюджета г.Владивостока документ был принят в первом чтении. Большинством голосов. А что еще было делать?