Медведев послал сигналы

Мировая пресса продолжает анализировать Послание Дмитрия МЕДВЕДЕВА Федеральному Собранию. Что он предлагает - сущностные перемены или просто иной стиль?

Вид президента, говорящего правду о своей стране в эпоху Путина, впечатляет, говорится в редакционной статье The Washington Post. Основные пункты выступления Медведева гласили, что Путин не сумел увести Россию от относительно отсталой экономики, слабой инфраструктуры и агрессивной внешней политики бывшего Советского Союза. К пережиткам прошлого были причислены "примитивное сырьевое хозяйство", "архаичное общество, в котором вожди думают и решают за всех", "сумбурные действия" во внешней и внутренней политике, "продиктованные ностальгией и предрассудками".

"Не стоит забывать, что политические преобразования, которые привели к падению Берлинской стены в ноябре двадцать лет назад, начались с того, что другой кремлевский лидер, Михаил ГОРБАЧЕВ, заговорил непривычную правду о своей стране. Давайте надеяться, что те, кто усомнился в способности Медведева не дать России впасть в авторитаризм и агрессию, будут приятно удивлены", - призывает издание.

Почему Путин позволяет Медведеву выглядеть непохожим? - вопрошает обозреватель The Guardian Ирина ФИЛАТОВА. "Тот факт, что приоритеты, акценты и интеллигентные манеры Медведева резко контрастируют с чертами его благодетеля Путина, озадачивает россиян - они гадают, вправду ли Медведев пытается сформулировать собственный курс. На деле программа Медведева частично начата при Путине или опирается на предложения путинского правительства. "Однако Медведев говорит на ином языке и апеллирует к иной аудитории", - подчеркивает автор. А что если тандем Путин-Медведев изначально был создан ради формирования двухпартийной системы? "Это объяснило бы логику поведения Путина и Медведева на политической арене в течение последнего года, а также эволюцию их взаимоотношений: они близки, но непохожи", - считает Филатова. Если у Медведева будет своя партия, у россиян впервые за последние 10 лет появится политический выбор - правда, только между двумя стилями.

Вся власть в России исходит из Кремля, и ни разу за всю новейшую историю российский народ не видел иного, пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Франк НИНГУЙЗЕН, добавляя, что население страны всегда добровольно соглашалось на это. И вот президент Медведев говорит о масштабных преобразованиях: о России, которую населяют свободные люди, о новом мировом значении страны, которое основывалось бы не только на ядерном арсенале, а также о смене архаичной структуры общества, в которой все решает руководитель. Что это - начало отказа от стародавней традиции или от провозглашенной Путиным "суверенной демократии"?

Дмитрий Медведев отдает себе отчет, что население страны не так просто чем-то увлечь - политическая пассивность стала отличительной особенностью большинства россиян. А перестройка стране нужна, пишет Нингуйзен: "Как ни огромна территория России, в экономическом плане она находится в тисках: на Востоке ее давно перегнал Китай, на Западе - Европа". "Медведев заговорил в новой тональности, которая практически свидетельствует о его разрыве с Путиным", - полагает автор. Неужели, размышляет автор статьи, был прав американский политолог Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, утверждая, что параллельно формируются две России - путинская и медведевская, - которые непременно должны вступить в конфликт?

Однако, продолжает автор, в одночасье изменить будущее России будет непросто.Пока, констатирует он, у Медведева нет ни сил, ни, похоже, желания, сломить господство правящей партии, которая представляет собой не что иное, как изобретение Владимира Путина.