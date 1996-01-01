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Восемь неожиданных заявлений в Послании Дмитрия Медведева

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В России и за рубежом продолжают обсуждать ежегодное Послание президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Федеральному Собранию. Помимо анонсированных и ожидаемых журналистами тем в речи президента, считает РИА Новости, прозвучало несколько неожиданных предложений.

Самым ярким было, пожалуй, заявление о "посадках" и коррупции. В частности, Медведев заявил, что только "посадками" проблему коррупции в России не решить, однако сажать надо. О "посадках" стали активно говорить после выступления премьера РФ Владимира ПУТИНА на президиуме правительства 1 июня. Тогда глава правительства потребовал от МВД, ФСБ и прокуратуры "реальных результатов", под которым он понимает "посадки в тюрьму". Фраза "Где посадки?" стала одним из самых цитируемых высказываний Путина.

Самым неожиданным предложением Президента России стало его заявление о возможности сокращения количества часовых поясов в РФ и пересмотре целесообразности перехода России на летнее время. "Здесь нужно сравнить все выгоды от экономии и очевидные неудобства. Но сделать это надо. Я надеюсь, специалисты дадут нам объективные ответы на эти вопросы", - уточнил глава государства.

СМИ не ожидали также заявления Медведева о бесперспективности госкорпораций. Обращаясь к Федеральному Собранию, президент высказался за преобразование тех из них, что работают в конкурентных секторах, в акционерные общества с возможной продажей в будущем частным инвесторам. "Корпорации, которые имеют определенные законом временные рамки работы, должны по завершении их деятельности быть ликвидированы, а те, которые работают в коммерческой, конкурентной среде, должны быть со временем преобразованы в акционерные общества, контролируемые государством", - сказал он.

Сейчас в РФ действуют семь госкорпораций - "Ростехнологии", "Роснано", "Росатом", Фонд ЖКХ, ВЭБ, АСВ, "Олимпстрой". Близкими к ним функциями обладают Объединенная авиастроительная корпорация, "Росавтодор" и Объединенная судостроительная корпорация.

Также неожиданно прозвучало предложение российского президента преобразовать педагогические вузы "в крупные базовые центры подготовки учителей, либо в факультеты классических университетов", а к работе в школах привлекать специалистов, не имеющих педагогического образования, но способных "обеспечить более качественное профильное образование для старшеклассников". "Те, кто решит работать в школе, смогут пройти краткосрочные специализированные курсы. Одновременно будут введены особая система поощрений и требования к обязательному подтверждению уровня квалификации преподавателей", - пояснил президент.

Для ученых Медведев предложил создать российский аналог "Силиконовой долины". В "мощном центре исследований и разработок", по предложению президента, будут формироваться условия, привлекательные для работы ведущих ученых, инженеров, конструкторов, программистов, менеджеров и финансистов.

Особое внимание Медведев уделил не только ученым, но и молодежи, поддержав идею создания всекавказского молодежного лагеря, в котором "будут учиться, общаться и отдыхать" ребята из республик региона. "Считаю, что молодые люди разных национальностей и конфессий должны иметь возможность и для совместной учебы, и для совместного отдыха. Поэтому поддерживаю идею создать всекавказский молодежный лагерь", - сказал российский президент.

Также Медведев высказался за то, чтобы сделать принудительные работы особым видом наказания. "Если взыскать штраф невозможно, то применять принудительные работы, которые необходимо ввести как самостоятельный вид наказания",- сказал Медведев в послании Федеральному Собранию.

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