Сроки проведения саммита АТЭС-2012 попросили перенести

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН направил в Правительство РФ письмо с просьбой перенести сроки проведения саммита АТЭС-2012 во Владивостоке с ноября на середину сентября.

"Традиционно саммит проходит в ноябре, но для Владивостока самый оптимальный срок проведения такого мероприятия - середина сентября. Это связано с климатическими особенностями региона", - заявил он на пресс-конференции дома по итогам поездки в Сингапур в составе делегации России. Не мог же он прямо сказать, что в ноябре Владивосток предстанет перед президентами 21 страны в самом неприглядном виде, как сегодня, например. И никакие миллиарды не помогут научиться убирать город.

Дарькин также отметил, что, на его взгляд, прошедший неделю назад саммит АТЭС в Сингапуре был самым организованным и демократичным из всех, на которых он бывал ранее. "А я посетил последние 7 таких мероприятий, мне есть с чем сравнивать", - сказал губернатор. "Наша достаточно крупная делегация изучала опыт зарубежной страны, ведь в 2012 году международных гостей будет принимать Приморский край".

По словам Сергея Дарькина, на саммит АТЭС-2012 с каждым из 21 президента приедет делегация. Так, до пяти тысяч человек привез в Сингапур с собой президент США. И у каждой страны свои протоколы, пожелания, традиции. "Наша задача организовать молодежь на волонтерскую работу, обучить их, в том числе приоритет отдается изучению английского языка. А до конца года начнется строительство всех запланированных объектов", - уточнил губернатор.