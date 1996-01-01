Работу УК по уборке снега проверят

На прошлой неделе по постановлению главы администрации г.Владивостока были созданы пять административных комиссий для привлечения к ответственности руководителей управляющих компаний, вовремя не обеспечивших уборку снега.

По числу привлеченных лидирует Советский район: УК "Атлант", УК "Мой Дом", УК "Наш дом", УК "Владом", некоммерческое партнерство "Поселок Трудовое". По словам руководителя административной комиссии по Советскому району Сергея БЫКОВА, главная проблема не в отсутствии снегоуборочной техники, а в бесполезности ее применения: "О технике имело смысл говорить во время снегопада, сейчас же главная единица - узбек с приспособлением для дробления льда. Проверяем раз в неделю. Действующее законодательство предусматривает административное взыскание от 3000 до 5000 руб. Мы обычно выписываем 4000. Люди и так делают все возможное".

Всего по г.Владивостоку составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, в основном на должностных лиц, поскольку штраф на юридическое лицо составит 50000-80000 руб. - кто же их отдаст? С проверяющими всегда можно договорится по-человечески.

17 ноября (в день рождения мэра) проводился рейд по Фрунзенскому району. По словам председателя административной комиссии Ольги ИВКИНОЙ, основные претензии были к УК, не обеспечившим уборку внутриквартальных дорог. "Предприятия разных форм собственности с задачей убрать наледь на тротуарах справились, - считает она. - Чистить же внутриквартальные дороги от наледи сложно, в городе нет такой техники, а пескосолевая смесьуже не помогает из-за устойчивой минусовой температуры".

К административному взысканию приводит невывоз снега. Дорожным службам города определено по четыре спецплощадки в Ленинском и Первомайском районах, девять - в Первореченском, одна - в Советском и три во Фрунзенском. Проверять уборку и складирование будут на этой неделе, в среду.