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Приморские единороссы на съезде партии
В работе XI съезда "Единой России", состоявшегося 21 ноября в Санкт-Петербурге, приняли участие восемь делегатов от Приморского регионального отделения партии.
Среди них - секретарь регионального политсовета Игорь КОРОЛЕВ; член президиума политсовета, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН; член президиума регионального политсовета, депутат Законодательного собрания Приморского края Галуст АХОЯН; секретарь политсовета Дальнереченского городского округа Сергей ЛАБУНЕЦ; член президиума регионального политсовета, глава администрации Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ; член президиума регионального политсовета Виктор ПИНСКИЙ; член президиума регионального политсовета, депутат Законодательного собрания Приморского края Леонид ПРЕМИНГЕР; член Региональной контрольно-ревизионной комиссии Игорь ГУСЬКОВ.
Всего в работе съезда приняли участие более 600 делегатов и свыше 2000 гостей.
С основным докладом выступил председатель "Единой России", председатель правительства России Владимир ПУТИН. Съезд заслушал отчет о работе по партийным проектам, рассмотрел поправки в устав, обсудил проект нового программного документа и переизбрал Высший совет партии.
Накануне съезда, 20 ноября, состоялся V Всероссийский медиафорум. Выступая на нем, руководитель ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ заявил: "Партия "Единая Россия" может стать "партией прошлого", не способной работать с современными образованными группами". Он сделал такой вывод по итогам sms-опроса, который проводил его центр после 11 октября - выборов в Мосгордуму. По его словам, если "Единая Россия" будет продолжать исповедовать идеологию стабильности, не очень интересную молодым, кто будет доминировать через 10-12 лет, то она рискует стать "партией прошлого", которая ориентируется только на пенсионеров и бюджетников.
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