18 смелых начали с нуля

Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ торжественно вручил 18 начинающим предпринимателям сертификаты на получение субсидий из городского бюджета. Программа реализуется краевым Фондом поддержки малого предпринимательства совместно с администрацией города, сообщили в пресс-службе мэрии, для тех, кто решил начать свое дело "с нуля". Из 235 желающих для прохождения обучения были отобраны 132, в том числе 50 безработных направлены Центром занятости Хабаровска. С июля по октябрь 93 человека обучались по курсу "Начинающий предприниматель", затем сдали тесты. В финале "курсанты" защищали свои индивидуальные бизнес-планы. Наиболее перспективные из них и получили бюджетную поддержку в сумме 100 тысяч рублей. Большинство начинающих предпринимателей решили реализовать себя в сфере услуг - открывают имиджевые салоны, мастерские по ремонту обуви, автомастерские, точки общепита и т.п.