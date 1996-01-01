Колыма не упустит нового

Имея огромный потенциал развития, Магаданская область по-прежнему остается дотационным регионом. Моноструктурная экономика, с ярко выраженной сырьевой направленностью, пусть это даже золотодобыча, вряд ли в перспективе сможет обеспечить самодостаточность территории.

Тем более что за годы эксплуатации уже погашено около 90% разведанных запасов россыпного золота и, как говорят специалисты, не вовлеченными в освоение остались лишь россыпи с преобладанием мелкодисперсного золота, для добычи которого необходимы инновационные технологии. Это лишь один аргумент для формирования принципиально новых подходов к развитию территории. И инновационный путь представляется здесь наиболее продуктивным. Может ли большая по площади, но малочисленная по населению область создавать новые уникальные продукты, способные конкурировать на рынках? Каков ее научный и интеллектуальный потенциал, как он должен быть задействован во благо жителей северного региона? В поисках ответов на эти вопросы в администрации области сформировали региональную инновационную политику, разработали и в январе 2009 г. приняли областную целевую программу "Инновационное развитие Магаданской области на 2009 – 2011 гг.", на реализацию которой из областного бюджета было выделено 15 млн рублей.

Координационный совет по инновационной деятельности при губернаторе Магаданской области, который был создан в августе 2008 года, сам губернатор Николай ДУДОВ и возглавил. Этот совет усадил за один стол и объединил одним делом десятки колымчан – от чиновников до представителей бизнеса, а главная партия в этом оркестре была поручена региональной науке. Заметим, что при населении чуть больше 160 тысяч человек на Колыме достаточно высокий научный потенциал. Так, в регионе в 2008 г. научными исследованиями занималось 8 государственных научных центров (491 сотрудник), среди которых 4 научных академических центра (211 научных сотрудников). В этих организациях создано 12 ведущих научных школ (166 научных сотрудников), работают 39 докторов наук, 184 кандидата наук, обучается в аспирантуре 61 человек, число студентов составляет 10760.

Подтянуться в рейтинге

При этом инновационная активность организаций в области долгое время оставалась на одном из последних мест в рейтинге по России. Как показал мониторинг, разработкой и внедрением инноваций в 2007 г. занимались всего 5 предприятий из обследованных производств. Но уже в 2008 году число инновационно-активных организаций увеличилось более чем в 6 раз – уже 32 организации из 119 обследованных использовали инновации в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, энергетике, связи, информационных технологиях, предоставлении услуг. Общий уровень инновационной активности территории составил 27 %.

Чтобы понять, на какой стадии процесса находится Колыма, разработчики областной программы попытались проанализировать инновационную активность земляков, понять, в каких сферах экономики они уже применяются. Прогресс был обнаружен, однако итоги 2008 года блестящими не назовешь – по статистике объем инновационных товаров, работ и услуг составил 863,1 млн руб., то есть 3,2% от общего объема отгруженной продукции. Совокупные затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации составили 693,4 млн руб. Естественно, что подавляющая их часть пришлась на добычу полезных ископаемых – 86%.

Внутри самого инновационного процесса обнаружились не самые благоприятные закономерности. Наибольшая доля затрат на технологические инновации (76%) связана в области с приобретением машин и оборудования, необходимых при внедрении нововведений. Если добавить к ним расходы на производственное проектирование, дизайн, исследования и разработку новых производственных процессов, то непосредственно на процессы внедрения новых продуктов и технологических процессов предприятиями расходуется 85% затрат на инновации. На приобретение же новых технологий, определяющих перспективы технологического развития (включая патентные и беспатентные лицензии), приходится лишь 1,5%. На обучение и подготовку персонала остается 5,2%.

Эксперты отметили, что одной из самых восприимчивых к инновациям отраслей в области является связь. Собственно это отражает общую тенденцию, и Колыма здесь не отстает от других регионов Дальнего Востока и России – это активное внедрение широкополосного доступа в Интернет по технологии DSL, построение сети NGN, передача данных по цифровым каналам связи, включая спутниковые системы и т.д. К примеру, у одного из предприятий связи 89,5% всех выполненных работ и услуг собственными силами связано с нанотехнологиями.

Инновации начинают все больше приживаться и в государственных учреждениях. К примеру, в центрах занятости населения всех районов области начали свою работу информационные киоски на базе ПК "Катарсис", внедряется VipNet для защиты персональных данных безработных.

В ОАО "Магаданэлектросеть" в качестве эксперимента на одном из домов Магадана внедряется технологическая инновация – система АСКУЭ (автоматическая система коммерческого учета электроэнергии), позволяющая дистанционно вести учет потребления электроэнергии.

Но для разработчиков программы инновационного развития Магаданской области важнее было увидеть будущее, инициативу предпринимателей, которые при определенной поддержке готовы браться за инновационное предпринимательство в социально значимых проектах. И таких предложений по созданию STARP-UP компаний в регионе оказалось немало. Они касаются переработки бытовых отходов, производства пищевых продуктов, строительных материалов, в том числе и с использованием нанотехнологий, и т.д. Есть проекты изготовления нелекарственных оздоровительных средств из биоресурсов Охотского моря. Но все их невозможно осуществить без поддержки инвесторов. Пока таких "бизнес-ангелов", готовых вложить во что-то новое, не появилось, а основным источником финансирования являются собственные средства предприятий. Однако анализ четко показал, что там, где есть инновации, где их продолжают внедрять, ситуация, несмотря на кризис, наиболее благоприятная.

На законном основании

Диверсификация экономики Магаданской области уже идет, формируются новые отраслевые направления: строительных материалов, альтернативной энергетики, переработки биоресурсов моря, информационных технологий. "Но, чтобы активизировать их, необходимо на региональном уровне создать действующие механизмы реализации намеченной инновационной политики, – говорит один из разработчиков законопроекта доктор экономических наук Галина ГОЛОБОКОВА. – Разработанный нами законопроект об инновационной деятельности в Магаданской области сейчас проходит правовую экспертизу и в ближайшее время будет принят. Мы предлагаем установить целый ряд льгот для предприятий, поддерживающих инновационные идеи, это освобождение от нескольких видов налогов и другие преференции".

А дальше, по словам Галины Михайловны, в Магаданской области будет активно создаваться инфраструктура. На первом этапе это формирование инновационных подразделений учредителей партнерства (технопарк или инновационно-технический центр горнодобывающей отрасли в Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте (СВКНИИ) ДВО РАН, лаборатория стратегических и инновационных исследований, учебно-производственная лаборатория кафедры автомобильного транспорта и других кафедр Северо-Восточного государственного университета, бизнес-инкубатор при администрации Магаданской области). Дальше планируется создание технопарка по биотехнологиям переработки продуктов аквакультуры Охотского моря с участием Института биологических проблем Севера (ИБПС) ДВО РАН и ФГУП "МагаданНИРО", а также технопарка по агропромышленным технологиям с участием ГНУ "Магаданский НИИ сельского хозяйства" РАСН.

"Одна из наших главных задач – сделать перспективные научные разработки привлекательными для бизнеса, говорит доктор экономических наук, советник губернатора Магаданской области Галина Голобокова. – Только в прошлом году научными сотрудниками области было получено 30 результатов интеллектуальной деятельности, из которых 16 – по приоритетным направлениям и критическим технологиям, 3 из них – охраноспособные. Кроме того, подано 12 заявок на регистрацию информационных баз данных, 6 – на получение патентов по приоритетным направлениям и критическим технологиям, 5 – на изобретения, 1 – на полезную модель".

И эти результаты будут умножаться. Только в прошлом году для научных исследований в научных центрах региона было закуплено нового аналитического оборудования и новых технологий примерно на 57,5 млн руб., в том числе и за рубежом.

Но для поддержки успешной коммерциализации научных результатов, которым присуща определенная степень риска, необходимо создать венчурный фонд и обеспечить эффективное партнерство науки, бизнеса и власти, считают в областной администрации. И конечно же очень важно подготовить кадры. Для этого в июне 2009 г. в рамках областной целевой программы прошли повышение квалификации по инновационной деятельности и инновационному проектированию в Иркутском государственном университете 3 государственных служащих из администрации Магаданской области.

В июне 2009 г. в СВГУ состоялся первый выпуск 16 специалистов по специализации "Инновационный менеджмент". Студенты уже сейчас участвуют в реализации инновационных предпринимательских проектов. Аспиранты и студенты СВГУ при поддержке департамента природных ресурсов администрации Магаданской области работают над проектом организационных инноваций – созданием кластера предприятий по отработке россыпных месторождений золота, это позволит снизить затраты на подготовку промывочного сезона и увеличить производительность труда. Ряд проектов планируется разместить в бизнес-инкубаторе с участием СВГУ. В регионе, кстати, ежегодно выпускается сборник "Инвестиционные проекты Магаданской области", многие из которых являются инновационными.

Успешной реализации инновационной политики, по мнению колымчан, будет способствовать и межрегиональное сотрудничество в этой сфере с соседними краями и областями, а также со странами АТР. Губернатор области Николай Дудов в развитие инновационных направлений экономики вкладывает свои управленческие цели: обеспечить создание в регионе дополнительных рабочих мест, пополнение налоговой базы и производство новых видов региональной продукции.

В начале декабря в Магадане планируют организовать научно-практическую конференцию "Проблемы формирования инновационной экономики региона", где намерены провести анализ инновационной деятельности во всех отраслях экономики. Инициаторами мероприятия выступили администрация Магаданской области, Северо-Восточный государственный университет, Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения РАН.