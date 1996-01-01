Благовещенск благоустроенный

В конкурсе региональных столиц России 2009 года на звание "Самый благоустроенный город" центр Амурской области Благовещенск занял второе место, пропустив вперед только Хабаровск. В администрации города не скрывают, что гордятся этой победой и, несмотря на кризис, подумывают о конкурсе следующего года.

Впрочем, дело здесь не только в конкурсе. И мэра города, как и любого благовещенца, радует, что амурская столица преображается. Хотя, как любой хозяйственник, проходя по улицам вверенного ему города, он в первую очередь обращает внимание на выпавшую из мостовой плитку, сломанный бордюр или поврежденную ветку – такова участь градоначальника.

О том, как меняется Благовещенск и почему он попал в число 20 наименее пострадавших от кризиса российских городов, "ДК" беседует с мэром Александром МИГУЛЕЙ.

– Александр Анатольевич, на что сделала ставку администрация муниципального образования в борьбе с кризисом?

– Еще в конце 2008 года мы понимали, что бюджет-2009 будет существенно меньше, и, тем не менее, посчитали, что нам нельзя останавливаться ни по каким направлениям развития, все спланированное, пусть даже в несколько сокращенном виде, нужно продолжать.

Нам удалось грамотно выстроить взаимоотношения с субъектом и федеральным центром. Подтверждение тому – более двух десятков крупных проектов, включенных в федеральные целевые программы и подпрограммы до 2013 года, в числе которых строительство и расширение систем водоснабжения и канализации, очистных сооружений, мусороперерабатывающего комплекса и другие объекты. Федеральные инвестиции в социально значимые объекты города в 2008 году составили 850 млн руб., а за 9 месяцев 2009-го – 681 млн рублей.

По всем классификаторам экономики за 2009 год мы по Благовещенску имеем рост, кроме строительной отрасли, которая, как и в целом по России, дала спад. Не сильно подросла у нас и заработная плата, как бы мы этого ни хотели. Но, тем не менее, острых кризисных явлений, существенно ухудшивших положение, в городе не произошло. Более того, за 2009 год мы наблюдаем рост числа малых и средних предприятий и предпринимателей на 10 %.

Основная проблема – это строительная отрасль, стоимость квадратного метра снизилась, и объемы жилья, введенного в 2009 году, будут меньше, чем прогнозировалось. Многие здания стоят в недостроенном виде, что, конечно, не может радовать, но мы считаем, что это своеобразный задел на 2010 год. Между тем мы не просто ждем следующего года, а стараемся поддержать отрасль уже сегодня. С одной стороны, помогая потенциальному покупателю жилья несколькими программами – обеспечения жильем работников бюджетной сферы, "Молодая семья", системой ипотеки, которая благодаря поддержке областной власти сегодня восстанавливается. С другой стороны, находим способы поддержки строительных предприятий – стабилизацией тарифов, решением проблем с инфраструктурой новых районов застройки.

– Какие отрасли экономики и конкретные проекты относите сегодня к точкам роста?

– Благовещенск всегда был купеческим городом, и торговля играла в нем ведущую роль. Эта тенденция сохраняется – 70% оборота розничной торговли области дает Благовещенск. И мы считаем, что это нормально.

Большие надежды связываем с программой развития туризма, разработанной в 2009 году, которая начала давать свои первые результаты. Сегодня, в отличие от всей страны, мы имеем увеличение числа въезжающих туристов по сравнению с прошлым годом на 33%. В соответствии с программой мы даем льготы и возможности развивать народные промыслы. Предусмотрено строительство новых туристических объектов: сафари-парка, русской деревни, копии острога Албазино, музея "Динозавры Азии" на месте непосредственного раскопа кладбища динозавров.

В сентябре мы подписали договор о побратимских отношениях с Хэйхэ. Фактически такие отношения у наших городов существуют уже давно, теперь мы их узаконили. Совместно с нашими соседями пытаемся увеличить поток иностранных туристов, работаем также на внутренний туризм, предлагая гостям посетить Поднебесную через Благовещенск. Мы неоднократно демонстрировали инвестиционную привлекательность Благовещенска и Хэйхэ на юге Китая, в Гонконге, а также в центральной части России, демонстрируя безопасность и удобство ведения бизнеса в наших приграничных городах.

Сегодня вы можете увидеть, что названия центральных улиц города теперь есть и на английском языке, выпущены карты Благовещенска на китайском и английском. Строятся новые объекты культурного назначения, восстанавливается облик старинных зданий. Мы считаем туризм очень перспективным направлением на долгие годы.

Стараемся по возможности поддерживать предприятия других отраслей. Мы выдали бюджетные гарантии компаниям, которые попали в тяжелую ситуацию. Своеобразным стабилизирующим фактором развития экономики города является и муниципальный заказ. В 2009 году мы увеличили его объем на 12-15 %, несмотря на дефицит бюджета. Прежде всего, за счет привлечения кредитных ресурсов.

Благодаря реализации антикризисных мер удается решать социально-экономические проблемы. Так, безработица на сентябрь составила 1,2% (на начало года было 1,4%). Это самый низкий показатель в Амурской области и, насколько мне известно, один из самых низких на Дальнем Востоке. Мы смогли создать дополнительно порядка тысячи рабочих мест, привлекли горожан на благоустройство и другие общественные работы по федеральной программе.

– Как идет реализация заявленных ранее проектов, кризис их не остановил?

– Объемы финансирования, конечно, были сокращены, но все проекты живы и действуют. Мы заканчиваем строительство очистных сооружений поселка Аэропорт, продолжаем строительство канализационного коллектора для Северного жилого района. Наверное, закладка первого дома сместится по времени – девелопер проекта, московская компания ЗАО "МИСКК", ищет нового инвестора (прежний отказался от участия в связи с кризисом), но инфраструктуру будущего микрорайона мы продолжаем строить, как и берегоукрепительные работы на набережной реки Амур. Причальная стенка уже закончена, но это большой долгосрочный проект.

Мы самостоятельно на средства муниципалитета выстроили детский сад, и уже в этом году он примет первых малышей. Для города это большое подспорье. Приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса – это проект, реализуемый при содействии партии "Единая Россия", и перечень объектов, строящихся в городе, несмотря на финансовый кризис, можно было бы продолжить.

Ну, и мы догоняем Хабаровск в конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России". Столица ДВФО третий год подряд занимает в нем первое место, Благовещенск принял в нем участие дважды. В прошлом году мы получили диплом и спецприз в номинации "За активную работу по совершенствованию архитектурного облика города", в этом – стали вторыми.

– Александр Анатольевич, жителям Благовещенска действительно живется здесь хорошо и комфортно?

– Наверное, лучше всего на этот вопрос ответить фактами. Один из них – положительная демографическая тенденция. С 2007 года в городе отмечается естественный прирост населения и рост рождаемости на 4,4%. Когда люди не боятся рожать детей – это о многом говорит. Наблюдается также снижение миграционного сальдо населения: если в 2005 году данный показатель составлял -5294 человека, то в 2008 году он сократился и составил -778 человек. Мы надеемся, что в этом году миграционное сальдо будет со знаком "+" и потери населения прекратятся.

Вообще все больше горожан связывают свое будущее с Благовещенском. Согласно последним социологическим исследованиям этот показатель составляет 85,6%. Здесь жить не только удобно, но и безопасно: снижается количество преступлений, совершенных на территории города, увеличивается доступность получения медицинской помощи, улучшается экологическая обстановка.

Или еще один показатель – сколько людей интересуется жизнью города, принимает участие в благоустройстве и иных акциях. По нашим данным, сегодня он составляет 25% населения, а начинали мы с 6-10%. А сейчас жители обычных домов объединяются для участия в грантовых программах мэрии, защищают проекты и получают реальные деньги на благоустройство собственных дворов и детских площадок. Мы одними из первых перешли на грантовую систему, и она помогает очень хорошо.

Хотя до совершенства нам, конечно, еще далеко. И на самом деле работы больше, чем сделано. Но то, что молодежь остается в Благовещенске и связывает с нашим городом свое будущее, конечно, убеждает, что стратегически мы приняли правильные решения, ориентируясь на всестороннее развитие города.