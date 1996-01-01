Кто хлопает в ладоши

В середине октября состоялся визит российского премьер-министра Владимира ПУТИНА в КНР. В это же время в Пекине прошел четвертый Российско-китайский экономический форум, участниками которого стали руководители крупнейших компаний и банков нашей страны, дальневосточные губернаторы, бизнесмены.

В эти дни были подписаны десятки соглашений о сотрудничестве в самых разных сферах экономики. Многие из них напрямую коснутся нас, дальневосточников.

Энергоресурсы – наше все

Китай может стать крупнейшим импортером российского газа. ОАО "Газпром" заключило договор о его поставках в Китай с CNPC (China National Petroleum Corporation), в объеме около 70 млрд куб.м газа в год. Это рамочное соглашение, по мнению экспертов, стало ключевым документом по итогам двусторонних переговоров представителей России и Китая. Как пояснил журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, документ предусматривает поставки российского газа "по двум направлениям – восточному и западному". По первому газ будет поступать с месторождений Восточной Сибири, Дальнего Востока и Сахалина.

Однако, по словам Миллера, осуществлять поставки газа по восточному "сценарию" сложнее, поскольку перед этим необходимо создать в регионе мощности по газохимии и газопереработке. Поэтому стороны договорились подумать над инвестициями в строительство подобных производств, а также осуществлять совместный маркетинг газа на рынках третьих стран и в Китае.

Вице-премьер Игорь СЕЧИН, комментируя договор, подчеркнул, что "диверсификация поставок – очень важное направление для работы "Газпрома". Отвечая на вопрос об объемах необходимого китайской стороне газа, Игорь Сечин сказал: "Газ есть, навалом, дадим, сколько нужно".

Владимир ПУТИН акцентировал внимание на том, что Россия рассматривает возможность продажи энергоресурсов Китаю за рубли, "но это значит, что у китайских партнеров эти рубли должны быть", заметил премьер.

Говоря о цене поставок, он отметил, что это было основным "камнем преткновения" во всех переговорах с китайскими партнерами, но "договоренность достигнута". "Цена на газ для КНР будет привязана к азиатской нефтяной корзине. По словам же Игоря Сечина, цена будет определена уже до конца этого года, а поставки российского газа в Китай могут начаться в 2014-2015 годах.

О поставках в Китай нефти "Роснефть" и СNPC договорились еще в феврале, когда были подписаны документы, предусматривающие строительство ответвления нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) на Китай и о предоставлении кредитов "Роснефти" и "Транснефти" на $25 млрд в обмен на долгосрочные поставки нефти из России в Китай по отводу от ВСТО. Продолжением сотрудничества двух компаний станет строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 15 млн тонн в год в Тяньцзине.

В конце октября 2008 г. в Китае было зарегистрировано совместное предприятие дочерней структуры "Китайская национальная нефтяная корпорация" (CNPC ) – PetroChina (51%) и "Роснефти" (49%) – Российско-китайская восточная нефтехимическая компания. Предполагается, что СП, помимо завода, будет принадлежать около 300 АЗС в Китае.

Вплоть до атома

Выступая на встрече с представителями бизнес-сообщества России и Китая, на которой присутствовал премьер Госсовета КНР ВЭНЬ Цзябао, российский премьер констатировал, что Россия и Китай достигли видимых результатов в таких сферах, как атомная энергетика, использование космоса в мирных целях, и ряде других. Владимир Путин отметил заявление премьера Госсовета КНР о том, что китайское правительство приняло решение: российские партнеры будут участвовать в работе над второй очередью Тяньваньской АЭС.

При этом Владимир Путин отметил, что у китайских партнеров накоплены значительные финансовые ресурсы и российская сторона заинтересована в их активном привлечении в экономику сибирских и дальневосточных регионов России. "Речь может идти об инвестициях в глубокую переработку древесины и морских биоресурсов, сельское хозяйство, строительство и инфраструктуру", – сказал российский премьер.

...И суперверфь во Владивостоке

В рамках визита Владимира Путина Россия и Китай подписали соглашение о создании суперверфи во Владивостоке. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Дениса МАНТУРОВА, речь идет о новых возможностях строительства нефтегазовых платформ. При этом "самым интересным здесь является проект создания 20-тысячетонного крана, который оптимизирует возможности строительства нефтегазовых площадок, в том числе на море". Соглашение предполагает совместные инвестиции со стороны России и китайско-сингапурской компании. Общий объем инвестиций данного проекта составляет $200 млн.

Продолжение следует...

Как заявил российский эксперт по Китаю Виля ГЕЛЬБРАС, "у нас довольно сложные отношения, потому что, с одной стороны, это "дружба без границ", с другой – и та, и другая сторона стараются выжать из этой дружбы максимум выгод для себя". Сам премьер признался, что "спор шел до хрипоты".

"Мы рассчитываем, что российские и китайские деловые круги, включая участников нынешней встречи, продолжат линию на содержательное сотрудничество. Ведь, как говорит китайская пословица, "одной рукой в ладоши не хлопнешь", – заявил на прощание китайским товарищам Путин. В целом, в ходе российско-китайских переговоров в Пекине было подписано контрактов на сумму более $3,5 млрд.