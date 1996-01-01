Кадровые назначения октября

Распоряжением руководителя Администрации Президента РФ заместителем полпреда Президента РФ в ДВФО назначен Владимир РОМАНОВ. На Дальнем Востоке Владимир Романов работает с 2001 года, когда был назначен на должность начальника отдела по обеспечению деятельности полпреда. С октября 2003 года работал главным федеральным инспектором в Камчатской области. В январе 2007 года назначен на должность главного федерального инспектора в Хабаровском крае. С мая 2009 года занимал должность помощника полномочного представителя Президента РФ в ДВФО.

Депутаты законодательной думы Хабаровского края утвердили на должность вице-губернатора кандидатуру Сергея ЩЕТНЕВА. Должность вице-губернатора, освободившаяся после ухода в полпредство Владимира СЫРКИНА, оставалась последней вакантной руководящей должностью в краевом правительстве, которое сформировал новый глава региона Вячеслав ШПОРТ.

Директором филиала ОАО "РусГидро" – "Бурейская ГЭС" назначен Игорь ГОЛУБЦОВ, до этого занимавший на станции должность заместителя главного инженера по технической части. Юрий ГОРБЕНКО, занимавший должность директора Бурейской ГЭС на протяжении последних 11 лет (в течение всего времени существования станции как юридического лица), покинул свой пост в связи с избранием в члены правления ОАО "РусГидро". Одна из основных задач Юрия Горбенко на этом посту – организация мероприятий по ликвидации последствий аварии и восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС. Кроме того, Юрий Горбенко продолжает руководить Дивизионом "Дальний Восток" компании "РусГидро", ответственным за реализацию инвестиционных проектов компании в Дальневосточном регионе.

Новым директором филиала ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" – "Нерюнгринская ГРЭС" назначен главный инженер Алексей СТАРЦЕВ, до этого работавший здесь же главным инженером. Прежний директор филиала – Олег ТАРАСОВ – в сентябре текущего года перешел на другую работу, возглавив ОАО АК "Якутскэнерго".

Вице-адмирала Александра ВИТКО в должности командующего войсками и силами на северо-востоке России сменил контр-адмирал Константин МАКЛОВ. Его командному составу камчатских подразделений ТОФ представил командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Константин СИДЕНКО. Александр Витко назначен заместителем командующего Северным флотом.