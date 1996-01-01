Оппозиция подарила мэру Владивостока лопату

Лопату в подарок на день рождения мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ принесли 17 ноября представители оппозиционных партий и общественных организаций. Правда, вручить презент им не дали, но с мэром оппозиционеры пообщались и даже вдоволь нашутились.

Представители КПРФ, СПС, "Яблока" и ТИГРа от имени общественности решили намекнуть мэру на плохую уборку города после снегопада, подарив ему на 35-летие совковую лопату.

О дате и времени своего прихода они публично уведомили заранее. Так что у здания администрации города их встретил усиленный наряд милиции во главе с начальником общественной безопасности Владивостока полковником ГУСЕВЫМ.

- Предмет слишком негабаритный, оставьте здесь, - показав на подарок, потребовали милиционеры.

Лопату пришлось сдать в гардероб. Примерно два десятка оппозиционеров остались за дверями.

- Вход только по пропускам, - строго поясняли два рослых милиционера.

Лишь удостоверение депутата Законодательного собрания открыло двери лидеру владивостокских коммунистов Владимиру БЕСПАЛОВУ и ближайшим его соратникам, сообщившим, что они пришли поздравить мэра с днем рождения. В приемной главы города Игорь Пушкарев встретил делегацию лично.

- Пришли к вам с подарком, но его милиция не пропустила, - пожаловался мэру Владимир Беспалов.

- А что за подарок? - поинтересовался Игорь Пушкарев.

- Мы не рыжие, не конопатые, а пришли подарить лопату, - перефразировав детскую песенку, ответили оппозиционеры.

- Кто к нам с лопатой придет, тот ею и убирать будет, - не остался в долгу Игорь Пушкарев, в свою очередь, перефразировав известное высказывание Александра Невского.

Глава администрации Владивостока тут же предложил депутату ЗакСа войти в состав оперативного штаба по уборке города от снега, и Владимир Беспалов сразу согласился.

- Мэр слишком доверяет своим помощникам и не имеет объективной информации о ходе работ в городе, - сделал вывод Владимир Беспалов по итогам визита в мэрию Владивостока, заверив, что обязательно поможет Игорю Пушкареву справиться со следующим снегопадом.

Досье "ЗР": Игорь Пушкарев получил в подарок уже вторую лопату. На 23 февраля главе администрации Владивостока раритетную саперную лопатку 1916 г. производства подарил командир дивизии морской пехоты генерал-майор Сергей ПУШКИН в качестве ответного дара к Дню защитника Отечества.