Депутат из Арсеньева поедет в Москву

Депутат арсеньевской городской думы Екатерина ПЕТРОВСКАЯ стала лауреатом всероссийского конкурса "Молодой депутат-2009". В конкурсе принимали участие депутаты в возрасте от 18 до 30 лет. А Петровская - самый молодой депутат в городе. Пару месяцев назад она была включена в кадровый резерв президента страны. Вручат ей диплом в Москве 1 декабря на церемонии подведения итогов ежегодного конкурса муниципальных образований, проводимого Министерством регионального развития РФ.