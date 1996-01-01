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Находкинский городской округ утвердил бюджет на 2010 год

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Проект финансового документа был в один день единогласно одобрен депутатами думы во втором и окончательном третьем чтениях.

В первом чтении проект бюджета Находкинского городского округа на 2010 год был принят 21 октября. Затем последовали обязательные по закону публичные слушания и более детальное обсуждение финансового документа на расширенной думской комиссии, после чего документ вновь вынесли на суд депутатского корпуса.

Начальник финансового управления администрации Находки Ольга АФАНАСЬЕВА сообщила "ЗР", что бюджет сформирован сбалансированным и впервые за последние годы бездефицитным. Его доходы составят 1 млрд 982 млн 681,5 тыс. рублей, что превысит расходы на 70 млн рублей. Более 70% расходов решено направить на социальные нужды. При этом учтены затраты на индексацию заработной платы бюджетникам, рост тарифов на рынке услуг, в том числе коммунальных.

Начальник финансового управления подчеркнула, что в 2010 году будет сохранено финансирование всех действующих муниципальных программ, в частности, "Совершенствование школьного питания" - 5 355 тыс. руб., "Находка против наркотиков" - 5 400 тыс. рублей и другие. На целевые программы по ЖКХ и благоустройству будет направлено 55 млн 352 тыс. рублей.

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