Такого бюджета у Приморья еще не было

Доходная часть краевого бюджета 2009 г. увеличится в общем объеме на 9,061 млрд руб. за счет безвозмездных поступлений из федерального центра. 7,5 млрд руб. из них - целевые, на реализацию проекта по строительству гостиниц для подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году во Владивостоке и на разработку документации по планировке территории под игорную зону в районе бухты Муравьиная (2 млн руб.). Также федеральные средства будут направлены на субсидии гражданам по оплате жилья и ЖКХ, на поддержку малого и среднего бизнеса (200 млн руб.), на помощь отдельным категориям пенсионеров. Тем самым расходы краевого бюджета будут увеличены на 8, 289 млрд руб. В итоге у Приморья рекордный бюджет: по доходам - 70, 173 млрд руб. (планировался 61,112 млрд), по расходам - 78,899 млрд руб.(план - 70, 611 млрд), размер дефицита - 8,727 млрд руб., меньше планируемого.