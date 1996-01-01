В Приморье ждут президента

По неофициальным данным "ЗР", по пути из Сингапура, где проходил очередной саммит АТЭС, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заглянет в Приморье. В Находке его ждут 18 ноября.

Именно здесь глава государства должен повернуть вентиль трубы знаменитого ВСТО для отгрузки нефти в танкер. Во всяком случае, у нового нефтетерминала в Козьмино вчера срочно начали асфальтировать площадку для вертолетов. Визит спонтанный, поэтому программа пребывания президента досконально не прописана. Возможно, он заглянет на первую сварку газового трубопровода в окрестностях Ивановки в Михайловском районе. Хотя, по логике, должен бы посетить объекты будущего саммита на острове Русский, но остановка в Приморье - транзитом. До Москвы напрямую лететь далеко...