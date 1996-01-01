Монополия единороссов

В Октябрьском районе Приморского края на досрочных выборах главы и депутатов района, по предварительным данным, убедительную победу одержали единороссы.

Напомним, весной 2009г. после проверки контрольно-ревизионного управления администрации Приморского края из собственного охотничьего ружья застрелился глава района Игорь ЕВПАК. Досрочные выборы назначили на 15 ноября. В целях экономии средств решили одновременно провести выборы депутатов. Для этого предыдущий состав думы добровольно сложил свои полномочия. На кресло главы района зарегистрировались трое кандидатов. Двое самовыдвиженцев - Олег ГАДЖУН и Дмитрий КОЗЛОВ - набрали по 8% голосов. С подавляющим перевесом, по предварительным данным, победу одержал кандидат от "Единой России" Сергей КУЗЬМЕНКО - 72% голосов. Из 15 мандатов депутатов районной думы 12 получил единороссы. Коммунисты выдвигали 8 кандидатов, но победу одержали лишь в одном округе. Еще два места в думе достались самовыдвиженцам, причем один из них числится "сторонником "Единой России".