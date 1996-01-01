Казна Находки пополняется за счет спецморнефтепорта

44 млн рублей в качестве налога на доходы физических лиц перечислено за девять месяцев 2009 г. в бюджет Находкинского городского округа предприятиями, выполняющими работы на строительстве специализированного морского нефтеналивного порта в бухте Козьмино.

Как напомнили в финансовом управлении администрации Находки, зачислению в городской бюджет подлежит 37% НДФЛ, который уплачивают занятые на объекте подрядчики. Всего в консолидированный бюджет Приморского края от предприятий, выполняющих работы на строительстве спецморнефтепорта "Козьмино", поступило 119 млн руб. В отчетный период на налоговом учете в находкинской инспекции Министерства по налогам и сборам состояло 48 предприятий.