Националисты в ответ на запрет "Русского марша" начали подготовку к выборам

День народного единства 4 ноября в Приморье публично отметили националисты. Власти отказались им дать разрешение на проведение "Русского марша". Но "Союз славян" это не остановило. Члены организации собрались во Владивостоке в сквере Суханова. Милиция за ними присматривала, но активных действий не предпринимала.

Уже традиционный для Дня народного единства "Русский марш" националисты провели в Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Красноярске... Власти Москвы разрешили сразу два марша - для ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции) и для "Русского Образа". Во Владивостоке "Союз славян" тоже подал заявку на проведение марша сначала в администрацию края, откуда ее переправили в мэрию. Но практически в последний момент один из организаторов, Константин ЛУНЕВ, отозвал свою подпись. Документ утратил силу. Новое уведомление подали лишь 2 ноября. Но было поздно. По закону организаторы обязаны уведомить власти не позднее чем за три дня.

В комментарии для VL.ru отозвавший подпись член оргкомитетов "Русских маршей" прошлых лет Константин Лунев назвал свое первоначальное решение проводить марш во Владивостоке вместе с лидером "Славянского Союза" Александром Комаровым ошибкой, в которой он "кается". Однако главной причиной отказа от марша Лунев считает уголовное преследование лидеров националистических и патриотических организаций Приморья, в частности - "Русского клуба", организовывавшего марши и митинги в 2007-2008 годах. По словам Лунева, "многие активисты, от организаторов "Русского марша" до его рядовых участников, были вызваны в органы внутренних дел для допросов и разного рода "профилактических" бесед".

В "Союзе славян" заявление Лунева назвали провокацией, из-за которой и сорвано проведение "Русского марша" во Владивостоке.

- Сначала мы просили разрешения на проведение марша и митинга у Триумфальной арки. Но нам отказали, сославшись на то, что мы пропустили срок на подачу заявки. Тогда мы подали последнюю заявку - на проведение пикета. Но и в пикете нам отказали. Мы считаем, что власть категорически против выступления националистов, - рассказал лидер движения "Союза cлавян" Александр КОМАРОВ. - Со мной тоже кто только не проводил беседы - представители власти и правоохранительных органов убеждали отказаться от публичной акции. Но мы все равно решили собраться и отметить праздник.

Досье Александр Комаров находится под судом по обвинению в экстремизме. Вынесение приговора назначено на 27 ноября. Обвиняемый не признает вины, утверждая, что текст, признанный экспертизой экстремистским, с его компьютера выложить в Интернете мог любой из его единомышленников, так как соратники по организации собираются у него дома и имеют свободный доступ к технике.

Сквер Суханова во Владивостоке 4 ноября окружили милиционеры. Правда, стражей порядка было совсем немного и нужно было постараться, чтобы заметить сотрудников внутренних дел среди трех десятков человек, прибывших из Владивостока, Артема и Уссурийска. Молодые люди в марлевых повязках - в голубых, а не черных - еще до полудня собрались вокруг одной лавочки. Ребята распивали бодрящие напитки и ничем особенно не выделялись. Но ровно в полдень они начали дружно скандировать:

- Славься, Великая Русь. Славься, Великая Русь...

Милиционеры не отреагировали. Чуть позже в сквер прибыл лидер "Союза cлавян" Александр Комаров.

- Мы выступаем против нынешней политики, превращающей русский народ в быдло. Среди действующих политиков есть те, кто разделяет наши взгляды, но пока они не афишируют свои симпатии к нам. Пока таких немного. Но мы будем вести работу. Причем не только с действующими политиками. Мы намерены активно участвовать в выборах. Уже весной, на ближайших выборах в марте, мы выдвинем своих кандидатов, которые будут баллотироваться под нашим знаменем, - заявил Александр Комаров.

Националисты провели совещание, идти ли им маршем? Но к этому времени первые из прибывших ребят уже успели основательно подогреться горячительными напитками. Так что милиции не пришлось бы долго искать повод для разгона несанкционированного шествия. Лидеры "Союза славян" решили ограничиться общением соратников.

P.S. Кроме националистов День народного единства 4 ноября на Спортивной набережной Владивостока отметили только казаки, "Союз православной молодежи", которые исполнили гимн России, пели русские народные песни и танцевали. А затем с песнями отправились гулять по улицам краевого центра. Кстати, впервые 22 октября по старому стилю в 1649 г. ввел День народного единства царь Алексей Михайлович, объявивший государственным праздником день Казанской иконы Божией Матери.