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Депутаты намерены отстоять социальные статьи
Депутаты Законодательного собрания Приморья на внеочередной сессии 3 ноября приняли проект бюджета края на 2010 год в первом чтении. Впрочем, основная борьба за финансирование конкретных программ еще впереди и развернется в рамках второго чтения главного финансового документа края.
Проект бюджета 2010 г. вызвал бурную дискуссию среди депутатов и общественности. Участие в софинансировании строек саммита АТЭС-2012, а на край возложили 14 млрд руб. только на 2010 г., что составляет 16,5% всех расходов, поставило под угрозу финансирование питания школьников (245 млн руб.), индексирование зарплат бюджетникам (1,2-1,5 млрд руб.), дотации на транспорт в отдаленных районах. Кроме того, было предложено сократить Фонд поддержки муниципальных образований (1,2 млрд руб), отменить такие целевые социальные программы, как "Квартира молодой семье", "Приморье без наркотиков", "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья". На заседании комитета по бюджетно-налоговой политике Законодательного Cобрания Приморья прозвучала острая критика в адрес подобных бюджетных намерений.
- Бюджет был разработан исходя из консервативного сценария с учетом последствий кризисных явлений, - пояснил первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, выступая перед депутатами на внеочередной сессии. Он заверил, что исполнительная власть учтет замечания депутатов. Так, например, по одной из самых острых проблем - школьным завтракам - администрация края готова к софинансированию расходов. Причем даже в том случае, если большая часть расходов ляжет на плечи регионального бюджета.
- Данные полномочия должны находиться в ведении муниципалитетов. Но есть поручение губернатора софинансировать эти затраты, - заверил Александр КОСТЕНКО.
В целом социальные расходы в 2010 г. составят почти 13 млрд руб., что на 1,6 млрд больше уровня 2009 г. Отдельно в бюджете прописаны публичные нормативные обязательства - это те социальные расходы, которые будут выполнены в полном объеме в любом случае, даже если какие-то статьи краевого бюджета придется секвестрировать. Они составят 8,3 млрд руб., или 11,8% бюджета. Прежде всего, это выплаты и компенсации краевым льготникам - труженикам тыла, ветеранам труда, репрессированным лицам, а также социальная помощь малообеспеченным приморцам и прочие траты.
Депутат Владимир БЕСПАЛОВ поднял тему индексации заработной платы бюджетникам в следующем году. Ведь чтобы реальные доходы работников бюджетной сферы остались на прежнем уровне, зарплату надо повысить хотя бы на 11,8% - величину официального прогноза инфляции на 2010 г.
- В 2010 г. все средства на оплату труда будут сохранены в полном объеме. Мы планируем постепенно отойти от прямой индексации и поэтапно вводить систему стимулирования, как это сделали федеральные структуры. Мы будем, конечно, учитывать накопленный ими как положительный, так и негативный опыт, - пообещал Александр Костенко.
Депутаты намерены вдумчиво поработать над социальными статьями в бюджете на следующий год.
- В предстоящем году наши социальные ориентиры будут увеличены: краевой бюджет предусмотрит в том числе финансирование питания школьникам начальных классов и доплаты учителям за классное руководство. Все это будем рассматривать и вносить свои предложения ко второму чтению, - заверил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.
В итоге на своей внеочередной сессии депутаты единогласно утвердили проект бюджета Приморского края в первом чтении. На 2010 г. доходы прогнозируются в 62,2 млрд руб., расходы - 70,5 млрд, дефицит составит более 8 млрд руб.
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