Губернаторы за круглым столом в резиденции полпреда не долго радовались

"Дальневосточный федеральный округ - единственный округ, который имеет положительную динамику социально-экономического развития", - заявил . полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ на заседании Совета при полпреде, которое прошло 6 ноября в Хабаровске.

В заседании Совета приняли участие губернаторы субъектов федерации Дальнего Востока, руководители территориальных органов федеральных ведомств, а также законодательных собраний регионов федерального округа, поскольку речь шла о прогнозе социально-экономического развития, формировании бюджетов и инвестиционных программ регионов Дальнего Востока на 2010 год, а также о ходе реализации указа Президента РФ № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". "Сегодня важно определить вектор дальнейшего развития регионов Дальнего Востока на 2010 год, потому что в следующем году экономическая ситуация будет сложная. Практически все бюджеты субъектов округа по собственным доходам снижаются, уменьшаются инвестиционные средства. Особое внимание необходимо уделить самообеспеченности, так как сегодня они очень уязвимы за счет большой доли финансовых поступлений из федерального центра", - отметил Виктор Ишаев.

За девять месяцев 2009 года в округе индекс промышленного производства по округу (в сопоставимых ценах) составил 103,1% (РФ - 86,5%). На положительную динамику повлиял рост промышленного производства по виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" (108,2%). В то же время индексы промышленного производства по видам: "обрабатывающие производства" - 97,3%, "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 96,2%.

В январе-августе 2009 года использовано 295,83 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах дало рост 113,7% к 2008 года. В региональной структуре наибольший объем инвестиций приходится на Республику Саха (Якутия) - 37,0%, Приморский край - 19,4% и Сахалинскую область - 17,2%.

Среднемесячная начисленная заработная в Дальневосточном федеральном округе превышает российскую на 23%. В то же время стоимость минимального набора продуктов питания дальневосточника выше, чем в среднем по России на 45,9%, а стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения - на 31,1%. Реальные денежные доходы населения по сравнению с январём - сентябрём 2008 года повысились в семи из девяти субъектов Федерации округа. Снизились реальные доходы населения в Хабаровском крае и Сахалинской области.

По состоянию на 27 октября 2009 года численность зарегистрированных безработных граждан в округе составила 103,8 тыс. человек, что на 23,4% меньше, чем в начале мая 2009 года (135,5 тыс.), а уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,8% в начале мая (пик кризиса) до 2,9% в октябре. В настоящее время в субъектах Федерации округа активно идет процесс корректировки региональных программ, по результатам оформляются дополнительные соглашения. Рострудом одобрены корректировки программ в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области. Подписано дополнительное соглашение по Приморскому краю, готовится к подписанию - по Республике Саха (Якутия).

На Совете губернаторов внесена ясность, что делать с ветеранами, которые не были учтены в очереди 2005 г. Так, по данным полпредства 549 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, или 46,9%, от числа вставших на учет до 1 марта 2005 года (1171 человек), обеспечены жильем в последний год. . Дана установка: др 20 апреля 2010 году обеспечить жильем всех по списку, а до конца года - остальных, кто встал на очередь после 1 марта 2005 г. По итогам последнего в этом году заседания Совета губернаторов было решено собрать предложения для федерального бюджета на 2010 год.