Евгений Рогоза - без приставки "и.о."

Приказом министра регионального развития РФ от 3 ноября Евгений РОГОЗА утвержден в должности генерального директора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя", сообщили в пресс-службе дирекции. Эту должность он совмещает с должностью специального представителя Минрегиона РФ по строительству объектов саммита АТЭС-2012 в г. Владивостоке. Но фактически Евгений Рогоза руководил работой "Дальневосточной дирекции Росстроя", исполняя обязанности гендиректора с августа 2009 г., когда бывший в то время генеральным директором ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Виктор ПРИМАЧУК неожиданно был переведен на должность заместителя. Вообще за небольшую историю Дальневосточной дирекции Росстроя (с ноября 2007 года) Рогоза стал четвертым генеральным директором организации, отвечающей за подготовку объектов к саммиту АТЭС-2012. Первым руководителем Дальневосточной дирекции был Николай АШЛАПОВ. С июля 2008-го по июнь 2009-го дирекцией руководил Александр ДЯТЧИН. Виктор ПРИМАЧУК возглавлял ФГУ в июне.

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