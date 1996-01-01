Два года до открытия игорной зоны на Дальнем Востоке

Игорная зона на Дальнем Востоке появится через два года, сказал губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

"Мы начали переговоры с потенциальными инвесторами. У нас очень серьезные наработки с Японией, Макао, Китаем, с российскими инвесторами, - сказал Сергей Дарькин. - Игорная зона - это будет не малый и средний бизнес, а крупные инвестиции и знаковые вещи, которые будут определять развитие этого бизнеса на десятилетия вперед". Согласно распоряжению главы Правительства РФ, игорная зона площадью около 620 га появится на территории г. Артема на берегу бухты Муравьиная у мыса Черепахи.