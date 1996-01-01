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Развитию конкуренции в крае прописали программу
Департамент экономического развития Приморского края и Управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) по Приморскому краю по заказу краевой администрации подготовили проект программы "Развитие конкуренции в Приморском крае на 2010-2012 гг.". Эксперты не нашли в проекте главного - механизмов реализации безусловно благого начинания.
Согласно документу, выполнение программы призвано обеспечить рост валового регионального продукта края в 2012 г. к уровню 2009 г. на 13,4%, а рост оборота розничной торговли - на 13,8-15,7%. Программа также предусматривает увеличение количества хозяйствующих субъектов на товарном рынке, в том числе за счет дополнительного открытия 19 розничных рынков. Кроме того, в проекте закладывается ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 3,5-4%, а увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП до 22% уже в 2012 г.
Интересно, что в качестве исходных приводятся данные почему-то за 2007 г. Согласно данным почти двухлетней давности, ВРП Приморья составлял 263 млрд 272,4 млн руб., а малых предприятий в крае насчитывалось аж 22 тыс. (то есть 11 на каждую тысячу приморцев).
В проекте указывается, что в Приморском крае сосредоточено около 30% социально-экономического потенциала Дальнего Востока, используется около 20% основных фондов экономики региона, создается более 20% валового регионального продукта округа, формируется 28,6% оборота розничной торговли, 27,6% грузооборота и 34,1% пассажирооборота транспорта общего пользования.
В программе утверждается, что предпринимаемые в крае меры по развитию конкурентной среды на товарных рынках направлены на усиление конкурентоспособности региона.
В качестве примера мер по снижению административных барьеров и инфраструктурных ограничений для бизнеса приводится факт введения с 1 января 2009 г. единой ставки присоединения к электрическим сетям для всех заявителей мощностью до 15 кВт включительно - 550 руб. при ранее действующей 932,7 руб. за один кВт. Отметим, что в январе-июле 2009 г. было выдано 1 965 технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Кроме того, упомянут Закон Приморского края №304-КЗ, который позволяет субъектам малого предпринимательства выкупать на льготных условиях арендуемые объекты краевой или муниципальной собственности площадью до 1 тыс. кв. м с рассрочкой платежа на 5 лет.
Документ больше похож на заявление о приоритетных направлениях, считает Феликс СТЕПАНЕЦ, магистр менеджмента в области стратегического управления.
"Из его текста совершенно не складывается четкая система действий по развитию конкурентной среды. Значительную часть мероприятий составляют ежегодные доклады и отчеты, но это же не мероприятия по развитию. Одним из ключевых направлений Программы является консолидация органов власти, общественных и научных кругов. Но не видно механизмов обеспечения такой консолидации. Хотя ими могли бы стать, например, участие учебных и научных учреждений, экспертов края в разработке отдельных подпрограмм и общем анализе конкурентоспособности нашего региона. В увеличении конкурентоспособности региона, например, значительную роль может играть подготовка специалистов. Отсутствие достаточного числа подготовленных специалистов - это уже барьер на пути создания конкурентной среды. И здесь взаимодействие с учебными учреждениями могло бы способствовать более точному планированию наиболее важных направлений обучения специалистов. Некоторые отрасли выпали из анализа - например туристическая отрасль - хотя с улучшением инфраструктуры, доступности региона и наличием человеческих ресурсов туристическая отрасль могла бы стать одной из точек роста", - констатирует эксперт.
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